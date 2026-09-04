آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر مساوی شد؛ فجرسپاسی پشت پرسپولیس ایستاد

مصاف تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و مس شهربابک با نتیجه تساوی به پایان رسید.

جوان آنلاین: دیدار تیم های فوتبال فجرسپاسی و مس شهربابک در آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم در ورزشگاه پارس شیراز به تقسیم امتیازات رضایت دهند.

شاگردان رسول خطیبی در این مسابقه شروع بهتری داشتند و در دقیقه ۱۷ توانستند قفل دروازه مس شهربابک را باز کنند. ابوالفضل موردی با ارسال پاس مناسب، سعید مهری را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن نیز با استفاده از فرصت به وجود آمده، فجرسپاسی را پیش انداخت.

مس شهربابک پس از دریافت گل، برای جبران نتیجه تلاش کرد و حملات این تیم در نیمه نخست برای تغییر نتیجه کافی نبود تا فجرسپاسی با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

اما شرایط در نیمه دوم خیلی زود تغییر کرد. تنها ۶ دقیقه پس از آغاز این نیمه، اشتباه شاهین توکلی باعث شد توپ وارد دروازه فجرسپاسی شود تا مس شهربابک بدون اینکه گلزنی توسط بازیکنان خود انجام شود، به گل تساوی برسد.

در ادامه مسابقه، دو تیم موقعیت‌هایی برای تغییر نتیجه داشتند، اما هیچ‌کدام نتوانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند و در نهایت تلاش فجرسپاسی و شاگردان قاسم شهبا برای رسیدن به گل برتری بی‌نتیجه ماند.

با این نتیجه، فجرسپاسی که در این فصل با هدایت رسول خطیبی در لیگ برتر حضور دارد، ۷ امتیازی شد و پس از پرسپولیس در رتبه پنجم جدول قرار گرفت. مس شهربابک نیز با هدایت قاسم شهبا چهارمین امتیاز خود را به دست آورد و در جایگاه پانزدهم جدول باقی ماند.