مهمات آمریکایی مستقیم مراسم عروسی در ایران را هدف قرار دادند

بعد از نیویورک‌تایمز، رویترز نیز به نقل از چهار کارشناس تسلیحات اعلام کرد که آمریکا مستقیم مراسم عروسی در سیریک را هدف قرار داده است.

جوان آنلاین: علی‌رغم تلاش معاون ترامپ برای انکار حمله ارتش آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، پس از روزنامه نیویورک‌تایمز، خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی تحقیقی درباره حمله مرگبار به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک در استان هرمزگان، اعلام کرد بررسی تصاویر و ویدئوهای راستی‌آزمایی‌شده توسط چهار کارشناس تسلیحات نشان می‌دهد مهماتی که به محل برگزاری مراسم اصابت کرده، احتمالاً یک مهمات آمریکایی بوده است؛ در حالی که شواهد موجود با این فرضیه که یک موشک پدافند هوایی ایران پس از برخورد یا کمانه کردن از هدفی دیگر به خانه اصابت کرده باشد، سازگاری کمتری دارد.

این حادثه شامگاه اول سپتامبر رخ داد؛ زمانی که ده‌ها نفر برای برگزاری مراسم عروسی در خانه‌ای در کوهستک تجمع کرده بودند.

تصاویر تهیه‌شده پس از حمله، حفره‌ای بزرگ در سقف خانه، خسارت گسترده در حیاط و آوار داخل ساختمان را نشان می‌دهد. کفش‌های مجلسی و تزئینات رنگارنگ عروسی نیز در میان آوار دیده می‌شود؛ آمار اولیه نشان داد چهار نفر در این حادثه کشته و دست‌کم ۶۸ نفر زخمی شدند و گزارش‌های بعدی از افزایش شمار قربانیان به پنج نفر حکایت داشت.

رویترز برای بررسی منشأ مهمات، تصاویر و ویدئوهای حادثه را در اختیار چهار کارشناس تسلیحات نظامی قرار داد.

سه نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده آمریکایی بوده است، نه یک موشک سرگردان پدافند هوایی ایران. آنها بر اساس شکل حفره ایجادشده در سقف، الگوی انفجار و نوع خسارت واردشده، احتمال اصابت مستقیم مهمات به ساختمان را بیشتر دانستند.

ترور بال، کارشناس فنی تسلیحات در شرکت Armament Research Services و تکنسین سابق خنثی‌سازی مهمات ارتش آمریکا، پس از بررسی تصاویر گفت خسارت موجود ظاهراً ناشی از مهماتی است که هنگام برخورد با سقف یا درست بالای آن منفجر شده است. به گفته او، این شواهد با یک اصابت مستقیم مطابقت دارد و خسارت مشاهده‌شده نمی‌تواند ناشی از ترکش‌های حاصل از حمله به برج مخابراتی مجاور باشد.

بال در ادامه احتمال داد مهمات آمریکایی بوده است. او در عین حال درباره قطعاتی که رسانه‌های ایرانی منتشر کرده‌اند نیز اظهارنظر کرد و گفت برخی از این بقایا به سلاح مشترک ایستای دورایستا (JSOW) شباهت دارد؛ یک بمب هدایت‌شونده لغزشی که ارتش آمریکا از آن استفاده می‌کند. با این حال، رویترز تأکید کرده نتوانسته تأیید کند که این قطعات مشخصاً مربوط به حمله به خانه محل برگزاری عروسی بوده‌اند.

گرت کولت، سرتیپ بازنشسته ارتش بریتانیا و متخصص سابق خنثی‌سازی بمب، نیز با تحلیل بال موافقت کرد. او گفت «مجموع شواهد» بیشتر به استفاده از یک مهمات هوابرد آمریکایی ۵۰۰ پوندی اشاره دارد تا یک موشک پدافند هوایی ایران. کولت احتمال داد سلاح آمریکایی ممکن است هدف مورد نظر خود را از دست داده باشد و توضیح داد که چنین خطاهایی حتی با سامانه‌های هدایت پیشرفته نیز ممکن است رخ دهد.

سباستین شوته، استاد پژوهش در مؤسسه تحقیقات صلح اسلو، نیز تصاویر و ویدئوهای حادثه را بررسی کرد. او با دو کارشناس دیگر موافق بود که حفره ایجادشده در سقف خانه با فرضیه کمانه کردن مهمات از برج مخابراتی سازگاری ندارد. شوته گفت زاویه اصابت با یک موشک پدافند هوایی مطابقت ندارد. کولت نیز گفت در محل حادثه شواهدی از نوع ترکش‌هایی که معمولاً بر اثر انفجار کلاهک یک موشک پدافند هوایی ایجاد می‌شود، مشاهده نشده است.

بر همین اساس، هر سه کارشناس احتمال اینکه یک موشک ایرانیِ دچار خطا خانه را تخریب کرده باشد، پایین دانستند.

در مقابل، دو مقام آمریکایی که با رویترز به شرط ناشناس ماندن گفت‌وگو کردند، تأیید کردند که ارتش آمریکا در اول سپتامبر در منطقه کوهستک حملاتی انجام داده است. به گفته این مقام‌ها، برج مخابراتی شهر هدف این حملات بوده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد این برج حدود ۱۳۵ متر با محل برگزاری عروسی فاصله داشته است. رسانه‌های ایرانی نیز زمان اصابت به برج را حدود ساعت ۹:۳۰ شب به وقت محلی اعلام کردند.

یکی از مقام‌های آمریکایی گفت واشنگتن چند سناریو را درباره تلفات مراسم بررسی می‌کند؛ از جمله اینکه این تلفات مستقیماً در نتیجه حمله آمریکا ایجاد شده باشد، یک موشک پدافند هوایی ایران پس از برخورد به هدفی دیگر کمانه کرده باشد یا یک موشک رهگیر سرگردان باعث اصابت به خانه شده باشد. ارتش آمریکا نیز اعلام کرده بود از گزارش‌ها درباره تلفات غیرنظامیان مطلع است و در حال بررسی حادثه است.

این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده بود حملات اول سپتامبر علیه اهداف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادار، تأسیسات ارتباطی و تجهیزات دریایی انجام شده است.

شهادت ساکنان محلی نیز ابعاد حادثه را روشن‌تر کرده است. یکی از ساکنان کوهستک که لحظاتی پس از انفجار برای رویترز پیام صوتی ارسال کرد، گفت: «کوهستک نابود شده. چهار، پنج، ده خانه تخریب شده‌اند. افراد زیادی زیر آوار هستند. خدا به ما کمک کند.»

یک ساکن دیگر که پس از حمله با رویترز صحبت کرد، گفت در مراسم افراد زیادی حضور داشتند و تعداد زیادی از مجروحان از محل خارج شده‌اند و انتقال مجروحان همچنان ادامه داشته است. ساکنان محلی به دلیل فشار مقام‌های منطقه‌ای برای خودداری از گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی، از طریق واسطه‌ها با رویترز ارتباط برقرار کردند.

تصاویر ارائه‌شده به رویترز نشان می‌دهد برج مخابراتی نیز در همان حملات به‌طور کامل روی زمین افتاده و قطعات فلزی آن درهم‌ریخته است. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مسئولان مخابراتی هرمزگان اعلام کرده‌اند این برج یک تأسیسات غیرنظامی بوده که خدمات تلفن همراه، تلفن و اینترنت را به ساکنان شهرستان سیریک و مناطق اطراف ارائه می‌کرده است.

شاهدان همچنین از حضور زنان و کودکان در مراسم خبر داده‌اند. تصاویر پس از انفجار، وسایل شخصی و کفش‌های زنان و کودکان را در میان آوار نشان می‌دهد. پدر عروس، که مالک خانه بوده، نیز در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران تأکید کرده است که افراد حاضر در ساختمان غیرنظامی بوده‌اند.

مقام‌های ایرانی شمار قربانیان را ابتدا چهار نفر اعلام کردند. طبق اطلاعات گروه‌های حقوق بشری مورد استناد رویترز، سه نفر از کشته‌شدگان مهمان مراسم بودند: کلثوم ملاهی نژندانی ۴۳ ساله، زر خاتون طاهری ۵۰ ساله و امیرمحمد کریمی چهار ساله. فرد چهارم، محمد ملاهی ۱۶ ساله، هنگام عبور با موتورسیکلت در نزدیکی برج مخابراتی کشته شد. در گزارش‌های بعدی اعلام شد که یک زن ۲۲ ساله نیز بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته و شمار قربانیان به پنج نفر رسیده است.

روز سوم سپتامبر، مراسم تشییع امیرمحمد کریمی، کودک چهار ساله، در شهر سیریک برگزار شد. تصاویر منتشرشده زنان عزاداری را نشان می‌دهد که با پوشش سنتی مناطق ساحلی جنوب ایران در مراسم حضور یافته و هنگام عبور تابوت کوچک کودک بر روی آن گل می‌ریختند. یکی از شاهدان عینی وضعیت منطقه را «غم‌انگیز و سوگوارانه» توصیف کرد و گفت مردم همچنان در شوک هستند.

این حادثه در حالی رخ داده که ارتش آمریکا پیش‌تر نیز در جریان جنگ ایران هدف حملات خود را تأسیسات نظامی و ارتباطی اعلام کرده است. در جریان حمله به مدرسه‌ای در میناب در ۲۸ فوریه نیز بحث مشابهی درباره مسئولیت آمریکا مطرح شد. پنتاگون تاکنون نتایج تحقیق رسمی خود درباره آن حادثه را منتشر نکرده، اما رویترز در ماه مارس گزارش داده بود که یک تحقیق اولیه داخلی ارتش آمریکا احتمال مسئولیت نیروهای آمریکایی در آن حمله را مطرح کرده است.

ساعاتی پیش نیز روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تفصیلی نوشت: «بر اساس تحلیل‌های انجام شده توسط نیویورک تایمز که با استناد به تصاویر و ویدئوهای صحنه حمله و بررسی روایت ساکنان و مقامات محلی صورت گرفته، این حمله که توسط آمریکا انجام شد، ساختمانی را در یک منطقه مسکونی هدف قرار داد که در آن مراسم عروسی در حال برگزاری بود.»