کد خبر: 1377496
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۱
جامعه » اخبار كلی

محکومیت حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک از سوی علمای اهل‌سنت

2 محکومیت حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک از سوی علمای اهل‌سنت

جوان آنلاین: حمله نیرو‌های متجاوز آمریکا به مراسم عروسی مردم در شهر کوهستک شهرستان سیریک که به شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان انجامید، با واکنش و محکومیت علمای اهل‌سنت هرمزگان همراه شد.

شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل‌سنت جزیره کیش و محمدعلی امینی از علمای برجسته اهل‌سنت هرمزگان و قشم، با صدور پیام‌هایی جداگانه، هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع در یک مراسم عروسی را اقدامی غیرانسانی و غیرقابل توجیه دانسته و با خانواده‌های شهدای این حادثه ابراز همدردی کردند.

پیام شیخ یعقوب شمس در محکومیت حمله جنایتکارانه آمریکا به مراسم عروسی کوهستک سیریک

بسم الله الرحمن الرحیم

حمله جنایتکارانه و ددمنشانه نیرو‌های متجاوز آمریکا به مراسم عروسی مردم بی‌گناه در کوهستک شهرستان سیریک که به شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان عزیزمان انجامید، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید و بار دیگر چهره خشن و غیرانسانی جنگ‌افروزان را آشکار ساخت.

هدف قرار دادن یک مراسم عروسی و جان باختن مردم بی‌دفاع، اقدامی غیرقابل توجیه و مغایر با تمامی اصول انسانی و اخلاقی است و نشان می‌دهد که متجاوزان حتی به حرمت جان و آرامش مردم عادی نیز پایبند نیستند.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت هولناک، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده‌های معظم شهدا و داغدیدگان، مردم شریف کوهستک و سیریک و عموم ملت بزرگ ایران ابراز می‌دارم و در این مصیبت خود را در کنار خانواده‌های عزیز از دست‌داده می‌دانم.

از درگاه خداوند متعال برای شهدای این حادثه، رحمت و مغفرت واسعه و علو درجات و برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، شفای عاجل و کامل مسئلت دارم و برای خانواده‌های داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

پیام شیخ امینی در محکومیت حمله جنایتکارانه آمریکا به مراسم عروسی کوهستک سیریک

حمله ددمنشانه و جنایتکارانه رژیم متجاوز آمریکا به مراسم عروسی شهر کوهستک سیریک، که منجر به شهادت و جراحت جمعی از هموطنان بی‌گناه گردید، بار دیگر چهره کریه و خوی وحشیانه سردمداران استکبار جهانی را نمایان ساخت.

این اقدام شنیع، که ریشه در استیصال و بن‌بست سیاسی و نظامی متجاوزان دارد، لکه ننگی ابدی بر پیشانی جنایتکاران و حامیان صهیونیسم بین‌الملل باقی خواهد گذاشت.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت هولناک، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به ملت شریف ایران و به‌ویژه خانواده‌های داغدیده و سوگوار کوهستک ابراز می‌دارم.

از درگاه خداوند متعال برای شهدای عزیز این حادثه، علوّ درجات و محشور شدن با اولیاء‌الله و صدیقین، و برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، شفای عاجل و کامل مسئلت می‌نمایم.

ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سه‌شنبه شب، مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک (استان هرمزگان) را مورد حمله نظامی قرار داد که در این حمله ناجوانمردانه تاکنون ۵ نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.

برچسب ها: حمله آمریکا ، بندر سیریک ، علمای اهل سنت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

سلول محنت اذان سحرگاهان و آن نور باریک آفتاب

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

دیپ‌فیک؛ از شوخی اینترنتی تا جرم و مسئولیت کیفری

چراغی که تا ابد روشن ماند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار