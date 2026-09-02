جوان آنلاین: حمله نیرو‌های متجاوز آمریکا به مراسم عروسی مردم در شهر کوهستک شهرستان سیریک که به شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان انجامید، با واکنش و محکومیت علمای اهل‌سنت هرمزگان همراه شد.

شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل‌سنت جزیره کیش و محمدعلی امینی از علمای برجسته اهل‌سنت هرمزگان و قشم، با صدور پیام‌هایی جداگانه، هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع در یک مراسم عروسی را اقدامی غیرانسانی و غیرقابل توجیه دانسته و با خانواده‌های شهدای این حادثه ابراز همدردی کردند.

پیام شیخ یعقوب شمس در محکومیت حمله جنایتکارانه آمریکا به مراسم عروسی کوهستک سیریک

بسم الله الرحمن الرحیم

حمله جنایتکارانه و ددمنشانه نیرو‌های متجاوز آمریکا به مراسم عروسی مردم بی‌گناه در کوهستک شهرستان سیریک که به شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان عزیزمان انجامید، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید و بار دیگر چهره خشن و غیرانسانی جنگ‌افروزان را آشکار ساخت.

هدف قرار دادن یک مراسم عروسی و جان باختن مردم بی‌دفاع، اقدامی غیرقابل توجیه و مغایر با تمامی اصول انسانی و اخلاقی است و نشان می‌دهد که متجاوزان حتی به حرمت جان و آرامش مردم عادی نیز پایبند نیستند.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت هولناک، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده‌های معظم شهدا و داغدیدگان، مردم شریف کوهستک و سیریک و عموم ملت بزرگ ایران ابراز می‌دارم و در این مصیبت خود را در کنار خانواده‌های عزیز از دست‌داده می‌دانم.

از درگاه خداوند متعال برای شهدای این حادثه، رحمت و مغفرت واسعه و علو درجات و برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، شفای عاجل و کامل مسئلت دارم و برای خانواده‌های داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

پیام شیخ امینی در محکومیت حمله جنایتکارانه آمریکا به مراسم عروسی کوهستک سیریک

حمله ددمنشانه و جنایتکارانه رژیم متجاوز آمریکا به مراسم عروسی شهر کوهستک سیریک، که منجر به شهادت و جراحت جمعی از هموطنان بی‌گناه گردید، بار دیگر چهره کریه و خوی وحشیانه سردمداران استکبار جهانی را نمایان ساخت.

این اقدام شنیع، که ریشه در استیصال و بن‌بست سیاسی و نظامی متجاوزان دارد، لکه ننگی ابدی بر پیشانی جنایتکاران و حامیان صهیونیسم بین‌الملل باقی خواهد گذاشت.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت هولناک، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به ملت شریف ایران و به‌ویژه خانواده‌های داغدیده و سوگوار کوهستک ابراز می‌دارم.

از درگاه خداوند متعال برای شهدای عزیز این حادثه، علوّ درجات و محشور شدن با اولیاء‌الله و صدیقین، و برای مجروحان و آسیب‌دیدگان، شفای عاجل و کامل مسئلت می‌نمایم.

ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سه‌شنبه شب، مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک (استان هرمزگان) را مورد حمله نظامی قرار داد که در این حمله ناجوانمردانه تاکنون ۵ نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.