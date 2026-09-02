کد خبر: 1377488
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
بازار خودرو تحت تأثیر مسیر‌های پیچیده ارزی و شبکه‌های واسطه، خریداران را رنج می‌دهد

ویراژ تراستی‌ها با خودرو‌های لوکس

ویراژ تراستی‌ها با خودرو‌های لوکس بانک مرکزی و سازمان برنامه به‌دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو برای مدیریت منابع و افزایش درآمد دولت هستند، اما وزارت صمت و واردکنندگان مخالفند و نسبت به گرانی خودرو و کاهش قدرت خرید مردم هشدار می‌دهند
بهناز قاسمی

جوان آنلاین: تراستی‌ها نه خودروسازند و نه واردکننده، اما ردپای آنها می‌تواند تا بازار خودرو و جیب خریدار ایرانی برسد. نمی‌توان ادعا کرد همه خودروساز‌ها و مونتاژکاران، واردکننده یا مستقیماً با تراستی‌ها همکاری کرده‌اند، اما می‌توان گفت تراستی‌ها وارد حوزه بی‌صاحب خودرو هم شده‌اند و اینکه صنعت خودرو به یکی از مصرف‌کنندگان پایین‌دستی یک نظام ارزی پیچیده و کم‌شفافیت تبدیل شده که می‌تواند از فروش نفت آغاز شود، از حساب‌ها و مسیر‌های واسطه عبور کند و اثر خود را در قیمت قطعه، تیراژ تولید، واردات خودرو‌های لوکس، تنوع بازار و در نهایت جیب خریدار خودرو نشان دهد. تراستی شاید هیچ‌وقت یک خودرو نفروشد، اما اگر مسیر پول نفت، مسیر تجارت خودرو را تعیین کند، ردپای آن را می‌توان از نفتکش تا خط مونتاژ و در نهایت روی برچسب قیمت خودرویی که مردم می‌خرند دنبال کرد. 
 
در شرایط تحریم، بخشی از درآمد نفتی ایران به جای بازگشت مستقیم از مسیر بانکی، در حساب‌ها یا کشور‌های واسط باقی می‌ماند و برای تسویه واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی مقصد پول نفت، مسیر خرید قطعه و خودرو را هم تعیین کند، اثر این شبکه دیگر فقط در صنعت نفت دیده نمی‌شود، بلکه می‌تواند خود را در تولید، قطعه‌سازی، مونتاژ، واردات، قیمت خودرو و حتی حق انتخاب مشتری نشان دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای افزایش حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی دنبال می‌کند که براساس آن حداقل حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰درصد و حداقل حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین خواهد شد. نکته قابل توجه این است که در متن مورد بررسی، بخشی از درآمد حاصل از این افزایش تعرفه تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مبلغ کالابرگ در نظر گرفته شده است. البته قرار است این طرح در جلسات سران قوا تصمیم‌گیری و تصویب شود تا قابلیت اجرای بالاتری داشته باشد. سال گذشته به دلیل اختلافی که دستگاه‌ها از میزان تعرفه واردات در قانون بودجه داشتند، اخذ ۱۰۰درصدی تعرفه عملیاتی نشد، اما در نیمه امسال دولت تصمیم گرفته تا موضوع اخذ تعرفه را جدی بگیرد و با مصوبه سران قوا، موضوع پیگیری شود. 

 چه کسانی با اخذ تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفند؟ 
در سال‌های گذشته، مجلس با تصویب قانون تسهیل واردات خودروی نو و دست دوم به دنبال واردات خودرو‌های اقتصادی برای طبقه متوسط جامعه بود تا فشار تقاضا از خودروسازان داخلی برداشته شود و قیمت و کیفیت متعادل شود، متأسفانه در سایه همکاری واردکنندگان با تراستی‌ها و دارندگان ارز حاصل از صادرات، تعداد معدودی خودروی اقتصادی وارد شد و ارز کشور صرف خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت طبقه مرفه شد. حاصل آن قوانینی که ده‌ها ساعت مجلسی‌ها برای تصویب آن وقت گذاشتند، خودرو‌های لندکروز، لکسوس، بی‌ام‌و و بنز است که در خیابان‌های کشور با پول فروش نفت یا کالا‌هایی که با انرژی ارزان تولید و صادر شده‌اند، جولان می‌دهند. 
اکنون که موضوع اخذ تعرفه ۱۰۰درصدی از خودرو‌های وارداتی به مرحله عملیاتی رسیده، وزارت صمت و انجمن واردکنندگان خودرو از مخالفان این طرح هستند و نسبت به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی هشدار می‌دهند! بیش از دو سال است که ارز حاصل از فروش نفت یا صادرات کالا صرف واردات خودرو‌های لوکس شده، نه تنها قیمت خودروی داخلی تغییری نکرده، بلکه گران‌تر هم شده است. 
شنیده‌ها حاکی از آن است که با افزایش تعرفه واردات خودرو، مسیر ارزان واردات به دست‌انداز می‌افتد و زدوبندی که میان واردکنندگان و تراستی‌ها به راه افتاده به باد فنا می‌رود. گفته می‌شود با اجرای این طرح، احتمالاً قیمت‌های چند هزار خودروی لاکچری که قرار است از یکی از تراستی‌های خیانتکار به جای ارز تحویل گرفته شود، دچار افت شدید خواهد شد و منافع دلالان به خطر می‌افتد. 
تحلیلگران معتقدند حال که سود واردات خودرو به جای طبقه متوسط جامعه، به جیب مرفهین می‌رود و زمزمه سودجویی تراستی‌ها از محل واردات خودرو‌های لوکس بر سر زبان‌ها افتاده، بانک مرکزی تصمیم گرفته راه ارزانی واردات را ببندد تا درآمد حاصل از واردات خودرو‌های لاکچری نصیب مردم شود. 

 تراستی‌ها؛ شروع از نفت، ختم به خودرو 
محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی باعث شده است بازگشت درآمد حاصل از فروش نفت به کشور با پیچیدگی‌های زیادی همراه باشد. در چنین شرایطی، شبکه‌ای از شرکت‌ها، حساب‌ها، صرافی‌ها و واسطه‌ها برای دریافت، نگهداری یا انتقال منابع شکل گرفته است. این سازوکار اگرچه امکان ادامه تجارت خارجی را فراهم می‌کند، اما شفافیت مسیر پول را کاهش می‌دهد. بخشی از منابع نفتی ممکن است در کشور خریدار باقی بماند و به جای انتقال مستقیم، برای خرید کالا مورد استفاده قرار گیرد. 
اینجاست که صنعت خودرو وارد این زنجیره می‌شود. خودروسازان برای تأمین بخشی از قطعات، مواد اولیه، مجموعه‌های CKD، تجهیزات و واردکنندگان خودرو‌های کامل به ارز خارجی نیاز دارند. بنابراین اگر منابع نفتی ایران در کشوری مانند چین باقی مانده باشد، خرید از همان کشور می‌تواند از نظر تسویه و انتقال پول ساده‌تر از خرید از تأمین‌کننده‌ای در اروپا، ژاپن یا کره جنوبی باشد. به این ترتیب دلالان فروش نفت (تراستی‌ها) نه تنها پول فروش نفت را به خزانه کشور واریز نمی‌کنند، بلکه با همان پول خودرو‌های لوکس از کشور مقصد خریداری و با تعرفه پایین وارد کشور می‌کنند و چندین میلیارد تومان از این محل سود می‌برند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نفت ، کالا ، خودرو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

یک دقیقه تا مرگ

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

برنامه وزارت بهداشت برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم/علت افزایش قیمت اقلام دارویی

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

نیویورک‌تایمز: عربستان در تدارک جنگ تازه علیه یمن است

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

قطر: وزیر خارجه در دیدار با عراقچی بر حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

تنگه هرمز هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد

الجزیره: اهداف آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران محقق نمی‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار