جنگ فقط آن چیزی نیست که در میدان نبرد دیده می‌شود. بخشی از خسارت جنگ، بی‌سروصدا وارد زندگی روزمره مردم می‌شود؛ درآمد یک خانواده کاهش پیدا می‌کند، سفارش‌های یک کارگاه کم می‌شود، فروش یک مغازه پایین می‌آید و هزینه‌هایی از راه می‌رسند که کسی برایشان آماده نبوده است. در چنین روزهایی، یک مشکل مالی کوچک می‌تواند پیامد بزرگی داشته باشد. گاهی چند ماه کمبود نقدینگی کافیست تا کارگاهی تعطیل شود، چند نفر شغل خود را از دست بدهند یا خانواده‌ای برای تأمین هزینه‌های ضروری، زیر بار بدهی سنگین برود. درست در همین نقطه است که قرض‌الحسنه می‌تواند از یک ابزار مالی معمول فراتر برود و به پشتوانه‌ای برای عبور از بحران تبدیل شود. برای یک کسب‌وکار کوچک، دریافت منابع مالی کم‌هزینه شاید به معنای خرید دوباره مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان یا روشن ماندن چراغ کارگاه باشد. برای یک خانواده نیز ممکن است فرصتی باشد تا بدون گرفتار شدن در اقساط سنگین، از یک هزینه ناگهانی عبور کند. مبلغ این تسهیلات شاید در مقیاس اقتصاد کلان چندان بزرگ نباشد، اما برای کسی که در آستانه تعطیلی یا بدهکار شدن قرار گرفته، می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. واقعیت این است که اقتصاد کشور فقط در کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های شناخته شده جریان ندارد. بخش مهمی از زندگی اقتصادی در هزاران کارگاه چند نفره، فروشگاه محلی، کسب‌وکار خانگی و واحد خدماتی شکل گرفته است. هرکدام از آنها شاید به‌تنهایی عدد بزرگی در آمار‌های اقتصادی نباشند، اما در کنار یکدیگر شبکه وسیعی از اشتغال و درآمد را می‌سازند، شبکه‌ای که زندگی میلیون‌ها نفر به ادامه فعالیت آن وابسته است. در روز‌های جنگ، آسیب‌دیدن همزمان این کسب‌وکار‌ها می‌تواند اثر زنجیره‌ای ایجاد کند. تعطیلی یک کارگاه فقط به معنای بسته‌شدن یک واحد اقتصادی نیست؛ درآمد چند خانواده قطع می‌شود، تولید یا خدمتی متوقف می‌ماند و تعداد بیشتری از مردم به حمایت‌های مستقیم نیاز پیدا می‌کنند. در مقابل، گاهی یک وام کوچک و به‌موقع کافی است تا این زنجیره از جایی پاره نشود. قرض‌الحسنه یک ویژگی مهم دیگر هم دارد؛ پول در آن متوقف نمی‌ماند. منابعی که امروز به یک تولیدکننده یا صاحب کسب‌وکار می‌رسد، با بازگشت اقساط دوباره به چرخه بازمی‌گردد و گرهی دیگر را باز می‌کند. یک منبع محدود می‌تواند طی چند سال چند بار به کار گرفته شود؛ امروز برای حفظ یک شغل و فردا برای ایجاد شغلی دیگر. همین گردش مداوم، قرض‌الحسنه را از یک کمک کوتاه‌مدت به ابزاری برای پشتیبانی مستمر تبدیل می‌کند. البته صرف پرداخت وام کافی نیست. اگر منابع دیر به دست متقاضی برسند، در مسیر‌های غیرمولد مصرف شوند یا بدون شناخت درست از نیاز‌ها توزیع شوند، بخشی از این ظرفیت هدر خواهد رفت. هنر یک نظام قرض‌الحسنه کارآمد آن است که منابع را سریع، شفاف و دقیقاً به نقطه‌ای برساند که یک حمایت محدود بتواند تغییری واقعی ایجاد کند. اولویت نیز باید با فعالیت‌هایی باشد که پیش از بحران امکان ادامه‌دادن داشته‌اند و اکنون برای عبور از یک وقفه موقت به کمک نیاز دارند. به همین دلیل، قرض‌الحسنه در دوران جنگ را نباید فقط یک اقدام خیرخواهانه دانست. این ابزار می‌تواند بخشی از سازوکار دفاع اقتصادی کشور باشد؛ دفاع از مشاغلی که نباید از میان بروند، خانواده‌هایی که نباید به ورطه بدهی بیفتند و کسب‌وکار‌هایی که ادامه فعالیتشان به معنای ادامه جریان عادی زندگی است. همه پشتیبانی‌ها در خط مقدم اتفاق نمی‌افتد. گاهی روشن نگه‌داشتن چراغ یک کارگاه، حفظ حقوق چند کارگر یا کمک به خانواده‌ای برای عبور از یک ماه دشوار، خود بخشی از مقاومت جامعه است. قرض‌الحسنه می‌تواند سرمایه‌های پراکنده مردم و نهاد‌ها را به چنین پشتوانه‌ای تبدیل کند؛ پشتوانه‌ای برای اینکه زندگی، حتی در روز‌های جنگ از حرکت نایستد.