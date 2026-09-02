کد خبر: 1377487
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
حسین محسنی راد

قرض‌الحسنه پشتوانه اشتغال در روز‌های جنگ

1 جنگ فقط آن چیزی نیست که در میدان نبرد دیده می‌شود. بخشی از خسارت جنگ، بی‌سروصدا وارد زندگی روزمره مردم می‌شود؛ درآمد یک خانواده کاهش پیدا می‌کند، سفارش‌های یک کارگاه کم می‌شود، فروش یک مغازه پایین می‌آید

جنگ فقط آن چیزی نیست که در میدان نبرد دیده می‌شود. بخشی از خسارت جنگ، بی‌سروصدا وارد زندگی روزمره مردم می‌شود؛ درآمد یک خانواده کاهش پیدا می‌کند، سفارش‌های یک کارگاه کم می‌شود، فروش یک مغازه پایین می‌آید و هزینه‌هایی از راه می‌رسند که کسی برایشان آماده نبوده است. در چنین روزهایی، یک مشکل مالی کوچک می‌تواند پیامد بزرگی داشته باشد. گاهی چند ماه کمبود نقدینگی کافیست تا کارگاهی تعطیل شود، چند نفر شغل خود را از دست بدهند یا خانواده‌ای برای تأمین هزینه‌های ضروری، زیر بار بدهی سنگین برود. درست در همین نقطه است که قرض‌الحسنه می‌تواند از یک ابزار مالی معمول فراتر برود و به پشتوانه‌ای برای عبور از بحران تبدیل شود. برای یک کسب‌وکار کوچک، دریافت منابع مالی کم‌هزینه شاید به معنای خرید دوباره مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان یا روشن ماندن چراغ کارگاه باشد. برای یک خانواده نیز ممکن است فرصتی باشد تا بدون گرفتار شدن در اقساط سنگین، از یک هزینه ناگهانی عبور کند. مبلغ این تسهیلات شاید در مقیاس اقتصاد کلان چندان بزرگ نباشد، اما برای کسی که در آستانه تعطیلی یا بدهکار شدن قرار گرفته، می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. واقعیت این است که اقتصاد کشور فقط در کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های شناخته شده جریان ندارد. بخش مهمی از زندگی اقتصادی در هزاران کارگاه چند نفره، فروشگاه محلی، کسب‌وکار خانگی و واحد خدماتی شکل گرفته است. هرکدام از آنها شاید به‌تنهایی عدد بزرگی در آمار‌های اقتصادی نباشند، اما در کنار یکدیگر شبکه وسیعی از اشتغال و درآمد را می‌سازند، شبکه‌ای که زندگی میلیون‌ها نفر به ادامه فعالیت آن وابسته است. در روز‌های جنگ، آسیب‌دیدن همزمان این کسب‌وکار‌ها می‌تواند اثر زنجیره‌ای ایجاد کند. تعطیلی یک کارگاه فقط به معنای بسته‌شدن یک واحد اقتصادی نیست؛ درآمد چند خانواده قطع می‌شود، تولید یا خدمتی متوقف می‌ماند و تعداد بیشتری از مردم به حمایت‌های مستقیم نیاز پیدا می‌کنند. در مقابل، گاهی یک وام کوچک و به‌موقع کافی است تا این زنجیره از جایی پاره نشود. قرض‌الحسنه یک ویژگی مهم دیگر هم دارد؛ پول در آن متوقف نمی‌ماند. منابعی که امروز به یک تولیدکننده یا صاحب کسب‌وکار می‌رسد، با بازگشت اقساط دوباره به چرخه بازمی‌گردد و گرهی دیگر را باز می‌کند. یک منبع محدود می‌تواند طی چند سال چند بار به کار گرفته شود؛ امروز برای حفظ یک شغل و فردا برای ایجاد شغلی دیگر. همین گردش مداوم، قرض‌الحسنه را از یک کمک کوتاه‌مدت به ابزاری برای پشتیبانی مستمر تبدیل می‌کند. البته صرف پرداخت وام کافی نیست. اگر منابع دیر به دست متقاضی برسند، در مسیر‌های غیرمولد مصرف شوند یا بدون شناخت درست از نیاز‌ها توزیع شوند، بخشی از این ظرفیت هدر خواهد رفت. هنر یک نظام قرض‌الحسنه کارآمد آن است که منابع را سریع، شفاف و دقیقاً به نقطه‌ای برساند که یک حمایت محدود بتواند تغییری واقعی ایجاد کند. اولویت نیز باید با فعالیت‌هایی باشد که پیش از بحران امکان ادامه‌دادن داشته‌اند و اکنون برای عبور از یک وقفه موقت به کمک نیاز دارند. به همین دلیل، قرض‌الحسنه در دوران جنگ را نباید فقط یک اقدام خیرخواهانه دانست. این ابزار می‌تواند بخشی از سازوکار دفاع اقتصادی کشور باشد؛ دفاع از مشاغلی که نباید از میان بروند، خانواده‌هایی که نباید به ورطه بدهی بیفتند و کسب‌وکار‌هایی که ادامه فعالیتشان به معنای ادامه جریان عادی زندگی است. همه پشتیبانی‌ها در خط مقدم اتفاق نمی‌افتد. گاهی روشن نگه‌داشتن چراغ یک کارگاه، حفظ حقوق چند کارگر یا کمک به خانواده‌ای برای عبور از یک ماه دشوار، خود بخشی از مقاومت جامعه است. قرض‌الحسنه می‌تواند سرمایه‌های پراکنده مردم و نهاد‌ها را به چنین پشتوانه‌ای تبدیل کند؛ پشتوانه‌ای برای اینکه زندگی، حتی در روز‌های جنگ از حرکت نایستد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، خانواده ، مردم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

یک دقیقه تا مرگ

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

برنامه وزارت بهداشت برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم/علت افزایش قیمت اقلام دارویی

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

نیویورک‌تایمز: عربستان در تدارک جنگ تازه علیه یمن است

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

قطر: وزیر خارجه در دیدار با عراقچی بر حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

تنگه هرمز هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد

الجزیره: اهداف آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران محقق نمی‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار