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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸
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محدودیت‌های ترافیکی از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه اعلام شد

2 مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) تا روز شنبه (۱۴ شهریور) خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های مواصلاتی کشور از امروز (چهارشنبه، ۱۱ شهریور) تا روز شنبه (۱۴ شهریور) خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلت‌ها در محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران - سمنان - مشهد و بالعکس در این بازه زمانی ممنوع خواهد بود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد موتورسیکلت‌ها، به‌استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌های ترافیکی محور کرج - چالوس

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع خواهد بود. همچنین در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه (۱۲ شهریور) و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال می‌شود.

همچنین روز جمعه (۱۳ شهریور)، از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال خواهد شد و از ساعت ۱۵ نیز محدوده پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، به‌طور کامل مسدود می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، از ساعت ۱۶ روز جمعه، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در مسیر شمال به جنوب یک‌طرفه خواهد شد. پس از پایان اجرای طرح، از ساعت ۲۴ تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت حدفاصل پل زنگوله تا مرزن‌آباد برقرار می‌شود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان محدودیت‌ها ممکن است زودتر از زمان اعلام‌شده انجام شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد تردد از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد خواهد بود، اما در روز‌هایی که محدودیت مسیر جنوب به شمال اعمال می‌شود، تردد خودرو‌های عازم چالوس از ساعت اعلام‌شده در محدوده میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

محدودیت تردد کامیون‌ها در محور هراز

در محور هراز نیز تردد ناوگان تریلر و بالعکس همچنان ممنوع است. علاوه بر این، تردد کامیون و کامیونت، به‌استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه، ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، روز‌های جمعه و شنبه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی در محور هراز در مسیر رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم

بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، روز جمعه نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور، در محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، محورهای مواصلاتی ، جاده چالوس
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