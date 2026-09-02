«رودشور شمالی» قطب جدید شیلات بوشهر

جوان آنلاین: قرار گرفتن بوشهر در کنار دریای عمان از جمله ویژگی‌های مثبتی است که موجب شده تا این استان همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صید انواع ماهی و میگو در جنوب کشور مطرح باشد. این در حالی است که استفاده از روش‌های نوین در تولید و پرورش انواع میگو و ماهی و بالا رفتن راندمان تولید، اهمیت این استان را در سال‌های اخیر دوچندان کرده است. حالا به گفته استاندار بوشهر، با بهره‌برداری از ۹ طرح شیلاتی و مزرعه پرورش میگو در شهرک رودشور شمالی گناوه طی هفته دولت، علاوه بر ایجاد اشتغال برای حداقل ۳۰۰ نفر به طور مستقیم، زمینه صادرات هرچه بیشتر میگو در این استان فراهم شده است و نویدبخش روز‌های خوشی برای مردم بوشهر را می‌دهد.



استان بوشهر با دارا بودن ۹۳۷ کیلومتر نوار ساحلی در هشت شهرستان ساحلی از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه صید و آبزی‌پروری به شمار می‌رود.

آمار‌ها نشان می‌دهد، سالانه بیش از ۶۵ هزار تن انواع آبزیان در بخش صید در بوشهر تولید می‌شود به طوری که در حال حاضر این استان از لحاظ میزان صید، پس از هرمزگان و سیستان و بلوچستان رتبه سوم کشور را دارد. این در حالی است که مزارع پرورش میگو در ۱۳ سایت فعال از شمال تا جنوب استان مستقر بوده و در کنار آن ۲۳ کارگاه تکثیر میگو با ظرفیت تولید بیش از ۴ میلیارد قطعه بچه‌میگو در استان فعالیت دارد که بخشی از آن در مزارع بوشهر استفاده می‌شود و مازاد آن به سایر استان‌های میگوپرور کشور از جمله گلستان ارسال می‌شود. همچنین بوشهر از جمله قطب‌های مهم پرورش ماهی در قفس به شمار می‌رود به طوری که در حال حاضر ۲۱ مزرعه در دریا با ۹۹ قفس در این استان فعال هستند.

افزوده شدن قطب‌های جدید تولید میگو

شرایط مناسب آبزی‌پروری در بوشهر موجب شده تا این صنعت در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته باشد، به طوری که هرساله بر تعداد مزارع پرورش میگو و انواع آبزیان در این استان افزوده می‌شود. این در حالی است که نیاز صنعت شیلات به برخی زیرساخت‌ها از جمله تغذیه آبزیان موجب شده صنایع جانبی نیز در کنار صنایع پرورش ماهی و میگو رونق بگیرد.

در این میان می‌توان به نوعی جلبک به نام «اسپیرولینا» اشاره کرد که نقش مهمی در تغذیه و رشد انواع آبزیان دارد، لذا این موضوع موجب شده تا در حال حاضر شش کارگاه در زمینه تولید این نوع از جلبک در بوشهر فعالیت داشته باشد و رتبه اول تولید این محصول را در بین استان‌ها به خود اختصاص دهد. به گفته کارشناسان صنعت شیلات بوشهر، در حال حاضر سالانه حدود ۱۳۲ تن خمیر جلبک «اسپیرولینا» در این استان تولید می‌شود که علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری قابل توجهی برای استان به همراه دارد.

روز گذشته بود که ارسلان زارع، استاندار بوشهر، با اشاره به اینکه ۹ طرح شیلاتی و مزرعه پرورش میگو در شهرک رودشور شمالی گناوه با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۶۳ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است، افزود: «آبزی‌پروری با استفاده از فناوری‌ها و شیوه‌های نوین، یکی از مؤلفه‌های اثرگذار اقتصاد دریامحور در شهرستان گناوه است و اصلاح ساختار تولید، ورود فناوری و مشارکت بخش خصوصی و شبکه بانکی موجب افزایش بهره‌وری و راندمان تولید شده است.»

برپایه این گزارش، این مجموعه با وسعت بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار، بزرگ‌ترین شهرک شیلاتی استان بوشهر محسوب می‌شود و تاکنون ۳۲ مزرعه پرورش میگو به مساحت هزار و ۳۵۶ هکتار در این شهرک به بهره‌برداری رسیده است. این طرح‌ها در حالی به بهره‌برداری رسید که میزان تولید میگوی پرورشی استان در سال گذشته حدود ۱۷ هزار تن بود، پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به ۴۰ هزار تن برسد. از آنجا که طرح‌های آبزی‌پروری گناوه از پروژه‌های پیشران اقتصاد منطقه است، بنابراین آثار این طرح‌ها نه تنها به تولید و اشتغال شهرستان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در شاخص‌های اقتصادی بوشهر و حتی در سطح ملی اثرگذار باشد. این اتفاق خوب در حالی است که با تکمیل زنجیره تولید و توسعه فرآوری و صادرات، انتظار می‌رود میزان محصولات صادراتی استان نسبت به گذشته دو برابر شود، ظرفیتی که می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان و فارغ‌التحصیلان حوزه کشاورزی ایجاد و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کند.

از آنجا که توسعه اقتصاد دریامحور یکی از محور‌های اساسی برنامه هفتم توسعه است، لذا توسعه آبزی‌پروری می‌تواند نقش مهم و استراتژیکی را در زمینه خودکفایی مواد غذایی دریامحور، ایجاد اشتغال و درآمدزایی ایفا کند.