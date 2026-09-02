جوان آنلاین: با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، عطر «مهر» در فضای شهرها و روستاها پیچیده است. فصلی که آغازگر شکوفایی علم و دانش در سراسر کشور است. در این روزهای سرنوشتساز، استانهای سراسر کشور در تلاشی شبانهروزی برای آمادهسازی مدارس هستند تا دانشآموزان بتوانند در فضایی آرام، ایمن و استاندارد به تحصیل بپردازند. در استان ایلام، با افتتاح ۳۶ پروژه آموزشی جدید، هماکنون ۱۳۰ هزار دانشآموز آماده حضور در کلاسهای درس هستند و در گوشهای دیگر از کشور، استان کرمان با بهرهبرداری از ۸۰ مدرسه جدید، گام بزرگی در نوسازی فضاهای آموزشی برداشته است و ۲۰۰ پروژه دیگر نیز در دست اجرا دارد. این تکاپوی ملی، نمادی از عزم دولت و مشارکتهای اجتماعی برای زدودن غبار محرومیت از چهره مدارس و هموار کردن مسیر یادگیری برای نسلی است که آینده ایران را در دستان توانمند خود خواهند داشت.
مدرسه بیش از آنکه فضایی کالبدی باشد، خاستگاه اصلی رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان نسل جوان است. اهمیت فضای آموزشی و تجهیزات مدرن در یادگیری، انکارناپذیر است چراکه محیط درس، اولین بستر تعامل اجتماعی و کسب دانش است. متأسفانه در سالهای گذشته، وجود مدارس فرسوده، گلی یا کانکسی در برخی مناطق، چالش بزرگی برای عدالت آموزشی محسوب میشد. اکنون در تمامی استانهای ایران، عزمی جدی برای جایگزینی این فضاها با مدارس نوساز و ایمن شکل گرفته است تا دانشآموزان بتوانند در محیطی استاندارد، خلاقیت خود را پرورش داده و بدون دغدغه ذهنی، راه دانش را بپیمایند.
عدالت آموزشی در کلاسهای نو
در استان ایلام، فرارسیدن ماه مهر فقط به معنای بازگشایی مدارس نیست، بلکه نشانی از تحول زیرساختی است. مدیریت آموزش و پرورش استان با رویکردی که نوآوری را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی میداند، به دنبال آن است که فاصله روشهای سنتی را با دنیای پرشتاب امروز به حداقل برساند. فضای آموزشی در این استان اکنون میزبان ۱۱۴ هزار دانشآموز در مدارس دولتی و ۱۶ هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی است که در مجموع پیکرهای ۱۳۰ هزار نفری را تشکیل میدهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، در تشریح اهمیت این زیرساختها میگوید: «مدارس به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، نقشی بیبدیل در آیندهسازی کشور ایفا میکنند و آغاز سال تحصیلی همواره با شور و نشاطی وصفناپذیر در میان دانشآموزان، معلمان و خانوادهها همراه است. امسال ۱۱۴ هزار دانشآموز در مدارس دولتی و ۱۶ هزار نفر نیز در کلاسهای درس غیردولتی استان حاضر میشوند که مجموعاً بالغ بر ۱۳۰ هزار دانشآموز را شامل میشود و این نشاندهنده عزم جدی خانوادهها برای بهرهمندی فرزندانشان از نعمت تعلیم و تربیت است.»
به گفته ایرج زینیوند، تلاش برای برقراری عدالت، منجر به دایر شدن هزار و ۹۰۵ فضای آموزشی در پهنه شهری، روستایی و عشایری شده است. این پهنهبندی گسترده، گواهی است بر اینکه هیچ دانشآموزی در هیچ نقطهای از استان نباید از حق آموزش محروم بماند.
نوآوری در مسیر تعلیم وتربیت
یکی از نکات برجسته در گزارش عملکرد ایلام، تغییر رویکرد از فضای فیزیکی به فضای فناورانه است. اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز کلاسها به امکانات هوشمند و توانمندسازی معلمان، نشاندهنده درک عمیق مسئولان از نیازهای نسل جدید و دانشآموزان عصر دیجیتال است. در این میان، مدرسه تلویزیونی به عنوان یک استودیوی استاندارد و پژوهشکده تعلیم و تربیت با بیش از ۸ هزار جلد کتاب، بسترهای جدیدی را برای یادگیری ایجاد کردهاند.
زینیوند در تبیین نقش فناوری آموزشی میگوید: «مدرسه تلویزیونی به سهم خود توانسته است این امر را محقق کند و بستری مناسب برای دسترسی عادلانه همه دانشآموزان به محتوای آموزشی باکیفیت فراهم آورد، بهگونهای که حتی دانشآموزان در مناطق دورافتاده نیز از این امکان بهرهمند شوند. امروزه نوآوری ضرورتی حیاتی برای ترسیم آینده یادگیری نسل جوان محسوب میشود و باید از روشهای سنتی فاصله گرفته و به سمت بهکارگیری ابزارهای نوین آموزشی حرکت کنیم تا دانشآموزان برای مواجهه با چالشهای جهان امروز آماده شوند.»
افتتاح درمانگاه فرهنگیان در دهلران نیز گامی فراتر از آموزش است که نشان میدهد سلامت و رفاه معلمان، به عنوان خط مقدم این جبهه، در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. افتتاح ۱۲۴ پروژه در سال گذشته و ۲۷ پروژه در شهریور امسال، نشان میدهد که چرخ توسعه آموزشی در ایلام هرگز از حرکت باز نمیایستد.
مشارکت جمعی برای ساخت آینده
در سوی دیگر ایران، در استان کرمان، مدل توسعه فضاهای آموزشی رنگ و بوی مشارکت اجتماعی به خود گرفته است. استاندار کرمان با نگاهی استراتژیک به ظرفیتهای موجود، بر این باور است که عقبماندگی تاریخی در حوزه زیرساختهای آموزشی تنها با مشارکت بنگاههای اقتصادی و نهادهای عمومی قابل جبران است. عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه «شجره طیبه» در کرمان، نمونهای بارز از همافزایی میان دولت و آستان قدس رضوی است.
محمدعلی طالبی، با تأکید بر ضرورت همافزایی در مسیر نوسازی مدارس تصریح میکند: «باید دست به دست هم دهیم تا عقبماندگی تاریخی استان کرمان در حوزه مدرسهسازی و مدرسهیاری را جبران کنیم. آغاز این پروژه، شروع مشارکتهای بیشتر با آستان قدس رضوی در مسیر کاهش کمبودهای فضای آموزشی استان باشد، چراکه نگاه ما در استان، یک نگاه ساختارمند برای کاهش سریع شکاف موجود است.»
استاندار کرمان با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ پروژه مدرسهسازی در استان در حال اجراست که ۸۰ پروژه آن تا اول مهرماه به بهرهبرداری میرسد، از سایر بنگاههای صنعتی و معدنی نیز دعوت کرد تا با ورود به حوزه مسئولیتهای اجتماعی، سهم خود را در ساخت کلاسهای درس ایفا کنند. این رویکرد، نه تنها بارِ مالی دولت را کاهش میدهد، بلکه تعلق خاطر جامعه و بخش خصوصی به نظام آموزشی را نیز تقویت میکند.
حالا باید گفت که فصل مهر امسال، با تکیه بر پروژههایی که به ثمر نشسته، نویدبخش سالی متفاوت برای دانشآموزان است. نوسازی مدارس، استفاده از ابزارهای کمکآموزشی نوین و درگیر کردن صنایع در امر مدرسهسازی، اضلاع یک مثلث قدرتمند هستند که در نهایت به ارتقای سرمایه انسانی کشور منجر خواهد شد. مدرسههایی که امروز با مشارکت خیرین و دولت ساخته میشوند، در واقع خشتهای بنیادین توسعه ایران در دهههای آینده خواهند بود.
این تحولات ساختاری که نمونههایی از آن در ایلام و کرمان به تصویر کشیده شد، نشان از رویکردی فراتر از صرفِ چیدمان نیمکتها در کلاسها دارد. هدف نهایی، پیریزی بستری است که در آن توانمندیهای فردی، بدون محدودیتهای کالبدی، شکوفا شود. همافزایی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، در کنار توجه به عدالت در توزیع امکانات، میتواند شکافهای موجود میان مناطق پرجمعیت و محروم را ترمیم کند. اگر امروز بر توانمندسازی محیطهای یادگیری تمرکز شود، فردا شاهد نسلی خواهیم بود که با زیرساختهای مستحکم، مسئولیت پیشبرد توسعه ملی را بر دوش کشیده و جایگاه علمی کشور را در عرصههای بینالمللی تثبیت خواهد کرد.