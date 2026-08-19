رئیس مجلس گفت: آمریکا به کشور‌های خلیج فارس و منطقه نزدیک شده تا منابع آنها را چپاول و غارت کند.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) و در جریان نخستین روز سفر خود به عراق، به همراه هیأت پارلمانی کشورمان با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در ابتدای این دیدار گفت: وظیفه خود می‌دانم از طرف رئیس جمهور کشورمان و مردم ایران و به ویژه بیت معظم و شخص رهبر معظم انقلاب برای حضورتان در ایران جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تقدیر و تشکر کنم همچنین از جمعیت ده میلیونی که در تشییع رهبر شهید انقلاب در مراسم عراق حضور یافتند، کمال قدرانی را دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دو کشور در روز‌های سخت به کمک هم می‌آیند، یادآور شد: این در حالی است که شخصی مانند صدام با فتنه و حیله آمریکا جنایاتی را در هر دو کشور صورت داد، اما این ملت و کشور ایران و عراق بودند که در دوره پس از صدام در روز‌های سخت کنار هم ایستادند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید که طی ۴ دهه گذشته، با اقدامات خود توانستند افق تازه‌ای از سطح روابط بین کشور‌های اسلامی ایجاد کنند، اظهار داشت: نگاه دقیق و عمیق رهبر شهید انقلاب باعث شد این کشور‌ها به هم نزدیک شوند.

قالیباف در ادامه با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافته‌اند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگ‌های اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگ‌ها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در جریان جنگ اخیر مشکلاتی در خلیج فارس به وجود آمد و صادرات نفت با موانعی مواجه شد که مقصر اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و موانع بازار انرژی، امریکا و جنگ طلبی این کشور است عنوان کرد: تجربه گذشته نشان می‌دهد کشور‌های اسلامی بیش از هر زمان دیگر، نیازمند هم هستند و آمریکا حامی آنها نیست.

وی همچنین با یادآوری اینکه آمریکا به کشور‌های خلیج فارس و منطقه نزدیک شده تا منابع آنها را چپاول و غارت کند، ابراز داشت: کشور‌های منطقه می‌دانند و جنگ رمضان نیز به آنها ثابت کرد که آمریکایی‌ها نه‌تنها حافظ و برقرارکننده امنیت آنها نیستند بلکه برهم‌زننده آرامش کشور‌ها هستند.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه کشور‌های اسلامی و حاشیه خلیج فارس می‌توانند با وحدت با یکدیگر پیش رفته و بدون دخالت خارجی، ثبات و آرامش ایجاد کنند، گفت: نقش دو کشور ایران و عراق در این مسیر بسیار مؤثر است. آمریکایی‌ها در جنگ تحمیلی سوم، در ابعاد نظامی و سیاسی شکست خوردند، به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و در حال حاضر در دوره استیصال به سر می‌برند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود از فرصت‌های اقتصادی میان دو کشور نام برد و خاطرنشان کرد: راه‌آهن شلمچه، لایروبی اروندرود و توسعه بازارچه‌های مرزی بیش از پیش می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.

رئیس جمهور عراق: وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باید به پایان برسد

نزار آمیدی رییس جمهور عراق نیز در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی کشورمان با اشاره به جنگ ظالمانه و تحمیلی اخیر که ایران و کل منطقه را متاثر کرد، گفت: این جنگ، غیرانسانی و برخلاف قواعد بین المللی بوده و پیامد‌های آن برای منطقه و کشور عراق بسیار زیاد بود.

وی ایران و عراق را یک ملت دانست که در دو سرزمین زندگی می‌کنند و افزود: عراق از ویژگی‌های استراتژیک، منابع طبیعی و انسانی و غنای بالای تاریخی برخوردار است ضمن اینکه تکیه و ایستادگی عراق بر مقاومت خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه موقعیت نه جنگ و نه صلح میان ایران و آمریکا باید به پایان برسد و ما هم خواستار پایان جنگ هستیم خاطرنشان کرد: امنیت یکپارچه منطقه با امنیت کشور‌های منطقه حاصل خواهد شد و عراق به عنوان حامی برقراری ثبات در منطقه، از جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد.