کد خبر: 1374925
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۳
سیاست » اخبار کلی

قالیباف: هدف آمریکا چپاول کشور‌های خلیج فارس است

2 رئیس مجلس گفت: آمریکا به کشور‌های خلیج فارس و منطقه نزدیک شده تا منابع آنها را چپاول و غارت کند.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) و در جریان نخستین روز سفر خود به عراق، به همراه هیأت پارلمانی کشورمان با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 قالیباف در ابتدای این دیدار گفت: وظیفه خود می‌دانم از طرف رئیس جمهور کشورمان و مردم ایران و به ویژه بیت معظم و شخص رهبر معظم انقلاب برای حضورتان در ایران جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تقدیر و تشکر کنم همچنین از جمعیت ده میلیونی که در تشییع رهبر شهید انقلاب در مراسم عراق حضور یافتند، کمال قدرانی را دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دو کشور در روز‌های سخت به کمک هم می‌آیند، یادآور شد: این در حالی است که شخصی مانند صدام با فتنه و حیله آمریکا جنایاتی را در هر دو کشور صورت داد، اما این ملت و کشور ایران و عراق بودند که در دوره پس از صدام در روز‌های سخت کنار هم ایستادند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید که طی ۴ دهه گذشته، با اقدامات خود توانستند افق تازه‌ای از سطح روابط بین کشور‌های اسلامی ایجاد کنند، اظهار داشت: نگاه دقیق و عمیق رهبر شهید انقلاب باعث شد این کشور‌ها به هم نزدیک شوند.

قالیباف در ادامه با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافته‌اند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگ‌های اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگ‌ها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در جریان جنگ اخیر مشکلاتی در خلیج فارس به وجود آمد و صادرات نفت با موانعی مواجه شد که مقصر اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و موانع بازار انرژی، امریکا و جنگ طلبی این کشور است عنوان کرد: تجربه گذشته نشان می‌دهد کشور‌های اسلامی بیش از هر زمان دیگر، نیازمند هم هستند و آمریکا حامی آنها نیست.

وی همچنین با یادآوری اینکه آمریکا به کشور‌های خلیج فارس و منطقه نزدیک شده تا منابع آنها را چپاول و غارت کند، ابراز داشت: کشور‌های منطقه می‌دانند و جنگ رمضان نیز به آنها ثابت کرد که آمریکایی‌ها نه‌تنها حافظ و برقرارکننده امنیت آنها نیستند بلکه برهم‌زننده آرامش کشور‌ها هستند.

 قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه کشور‌های اسلامی و حاشیه خلیج فارس می‌توانند با وحدت با یکدیگر پیش رفته و بدون دخالت خارجی، ثبات و آرامش ایجاد کنند، گفت: نقش دو کشور ایران و عراق در این مسیر بسیار مؤثر است. آمریکایی‌ها در جنگ تحمیلی سوم، در ابعاد نظامی و سیاسی شکست خوردند، به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و در حال حاضر در دوره استیصال به سر می‌برند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود از فرصت‌های اقتصادی میان دو کشور نام برد و خاطرنشان کرد: راه‌آهن شلمچه، لایروبی اروندرود و توسعه بازارچه‌های مرزی بیش از پیش می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.

رئیس جمهور عراق: وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باید به پایان برسد

نزار آمیدی رییس جمهور عراق نیز در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی کشورمان با اشاره به جنگ ظالمانه و تحمیلی اخیر که ایران و کل منطقه را متاثر کرد، گفت: این جنگ، غیرانسانی و برخلاف قواعد بین المللی بوده و پیامد‌های آن برای منطقه و کشور عراق بسیار زیاد بود.

وی ایران و عراق را یک ملت دانست که در دو سرزمین زندگی می‌کنند و افزود: عراق از ویژگی‌های استراتژیک، منابع طبیعی و انسانی و غنای بالای تاریخی برخوردار است ضمن اینکه تکیه و ایستادگی عراق بر مقاومت خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه موقعیت نه جنگ و نه صلح میان ایران و آمریکا باید به پایان برسد و ما هم خواستار پایان جنگ هستیم خاطرنشان کرد: امنیت یکپارچه منطقه با امنیت کشور‌های منطقه حاصل خواهد شد و عراق به عنوان حامی برقراری ثبات در منطقه، از جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، آمریکا ، خلیج فارس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

بدون شرح

کاری بکن آقای وزیر!

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

تنگه و تقویم جنگ

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

طلا روی ترمز افزایش قیمت زد

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

بیانیه وزارت خارجه درباره شرارت‌های صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

مشاوران ترامپ توانایی کنترل او را ندارند!

قیمت نفت کاهش یافت

غافلگیری بنزینی ممنوع!

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!

مستقیم حرم عبد‌العظیم

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

خواننده‌ای که عاشق ایران و اهل بیت بود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بررسی ابعاد نبرد ایران و امریکا/ ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی
تذکراتی از بانو مجتهده امین/ حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند
واکاوی وضعیت فعلی بنزین و سناریو‌های پیش‌رو/ اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد
مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار