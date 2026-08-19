جوان آنلاین: به نقل از روزنامه «لو تمپس»، مقامات سوئیس اعلام کردند از ۲۹ مرداد صدور مجوز اقامت برای اتباع اوکراینی در سن خدمت نظامی، تا زمانی که وضعیت خدمت نظامی خود را مشخص نکنند، متوقف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش، شورای فدرال سوئیس اعلام کرده است که وضعیت حمایتی موقت موسوم به «اس» (S) از این پس تنها به افرادی اعطا می‌شود که وضعیت مربوط به خدمت نظامی خود در اوکراین را مشخص کرده باشند.

سوئیس از نظر حقوقی ملزم به اجرای تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه نیست، اما شورای فدرال معتقد است منافع این کشور ایجاب می‌کند رویه خود را با رویکرد کشور‌های عضو اتحادیه اروپا هماهنگ کند.

بر اساس این گزارش، مردان ۲۳ تا ۶۰ ساله باید یا مهر رسمی تأییدکننده خروج قانونی از اوکراین را ارائه کنند یا مدرکی مبنی بر معافیت از خدمت نظامی داشته باشند.

در حال حاضر بیش از ۷۳ هزار اوکراینی از حمایت موقت در سوئیس برخوردارند و برخی از آنان تقریباً پنج سال است در این کشور زندگی می‌کنند؛ مدتی که حداقل زمان لازم برای دریافت مجوز اقامت محسوب می‌شود.