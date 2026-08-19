والیبال زیر ۱۷ سال جهان؛ پسران ایران با پیروزی آغاز کردند

جوان آنلاین: دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از امروز با حضور ۲۰ تیم در دوحه قطر آغاز شد و تا هفتم شهریورماه ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، بر این اساس، تیم پسران ایران در نخستین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف الجزایر رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.
شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ نخستین پیروزی خود را به ثبت رساندند.
سینا حضرتی، آژوان نمازی، منیب شیخ، آکام ابراهیمنژاد، آرش اشرفی، امیررضا فرامرزی و پارسا مقصودی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.
آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، حمزه آقچهلی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، رادان صالحی و یاسین اسدیزاده دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در این رقابتها هستند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.
سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی زیر ۱۷ سال کشورمان با کسب ۱۶ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و الجزایر را به دست آورد. داورانی از اسپانیا و هندوراس قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.
در دیگر دیدار روز نخست این رقابتها تیم لهستان موفق به شکست سه بر صفر آرژانتین شد.
تیم ایران ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز جمعه ۳۰ مرداد در دومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف پاکستان میرود.