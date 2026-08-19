والیبال زیر ۱۷ سال جهان؛ پسران ایران با پیروزی آغاز کردند

تیم والیبال پسران ایران کار خود در مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان را با پیروزی سه بر صفر مقابل الجزایر آغاز کرد.

جوان آنلاین: دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از امروز با حضور ۲۰ تیم در دوحه قطر آغاز شد و تا هفتم شهریورماه ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، بر این اساس، تیم پسران ایران در نخستین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف الجزایر رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ نخستین پیروزی خود را به ثبت رساندند.

سینا حضرتی، آژوان نمازی، منیب شیخ، آکام ابراهیم‌نژاد، آرش اشرفی، امیررضا فرامرزی و پارسا مقصودی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، حمزه آقچه‌لی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در این رقابت‌ها هستند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی زیر ۱۷ سال کشورمان با کسب ۱۶ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و الجزایر را به دست آورد. داورانی از اسپانیا و هندوراس قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

در دیگر دیدار روز نخست این رقابت‌ها تیم لهستان موفق به شکست سه بر صفر آرژانتین شد.

تیم ایران ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز جمعه ۳۰ مرداد در دومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف پاکستان می‌رود.