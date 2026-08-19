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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
ورزش » ساير

والیبال زیر ۱۷ سال جهان؛ پسران ایران با پیروزی آغاز کردند

1 تیم والیبال پسران ایران کار خود در مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان را با پیروزی سه بر صفر مقابل الجزایر آغاز کرد.

جوان آنلاین: دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از امروز با حضور ۲۰ تیم در دوحه قطر آغاز شد و تا هفتم شهریورماه ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، بر این اساس، تیم پسران ایران در نخستین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف الجزایر رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ نخستین پیروزی خود را به ثبت رساندند.

سینا حضرتی، آژوان نمازی، منیب شیخ، آکام ابراهیم‌نژاد، آرش اشرفی، امیررضا فرامرزی و پارسا مقصودی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، حمزه آقچه‌لی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در این رقابت‌ها هستند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی زیر ۱۷ سال کشورمان با کسب ۱۶ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و الجزایر را به دست آورد. داورانی از اسپانیا و هندوراس قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

در دیگر دیدار روز نخست این رقابت‌ها تیم لهستان موفق به شکست سه بر صفر آرژانتین شد.

تیم ایران ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز جمعه ۳۰ مرداد در دومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف پاکستان می‌رود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، ایران ، الجزایر
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