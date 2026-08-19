قالیباف عازم بغداد شد

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵) در رأس یک هیأت بلندپایه پارلمانی با هدف گفتوگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاریهای راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، تهران را به مقصد بغداد، پایتخت عراق ترک کرد.
دیدار با مقامات ارشد عراقی و چهرههای عالیرتبه این کشور و گفتوگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاریهای اقتصادی و اجرای توافقهای مشترک از جمله برنامههای رئیس قوه مقننه در سفر به این کشور است.
گفتنی است، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و محسن اسماعیلی معاون پارلمانی رئیس جمهور، رئیس کجلس و هیأت پارلمانی کشورمان را بدرقه کردند.