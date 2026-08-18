جوان آنلاین: هیات وزیران در اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، مقررات جدیدی را در زمینه خودروهای فرسوده، گواهی اسقاط، واردات و تولید خودرو اعمال کرده است، که در ماده (20) آن، خودروهای موضوع آئین نامه شناسایی و صیانت از وسیلههای نقلیه تاریخی از شمول این آئیننامه مستثنی هستند.
این موضوع به معنای تداوم وضعیت قانونی خودروهای تاریخی است و نشان میدهد اصلاحات انجامشده در آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موجب تغییر در مقررات اختصاصی وسیلههای نقلیه دارای پلاک تاریخی نشده است.
وسیلههای نقلیه دارای پلاک تاریخی به دلیل برخورداری از ارزشهای فنی، صنعتی، فرهنگی و تاریخی، تابع ضوابط و مقررات اختصاصی خود هستند. حفظ این تفکیک قانونی، نقش مهمی در صیانت از وسیلههای نقلیه دارد که بخشی از تاریخ صنعت، حملونقل و فرهنگ معاصر کشور را نمایندگی میکنند.
متن اصلاحیه همچنین در بخش مربوط به تعاریف خودروهای پاک، میزان گواهی اسقاط مورد نیاز برای واردات و تولید و اعمال محدودیتهای مربوط به تردد و سوخت خودروهای فرسوده، احکام جدیدی را پیشبینی کرده است، با این وجود، مقررات اختصاصی وسیلههای نقلیه دارای پلاک تاریخی همچنان به قوت خود باقی است.
بنابراین، خودروهای تاریخی از شمول قانون اسقاط خودروهای فرسوده خارج هستند و مالکان این وسیلههای نقلیه، در صورت برخورداری از شرایط مقرر، میتوانند فرآیند دریافت پلاک تاریخی را طی کنند.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نمایندگی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی فرآیند شناسایی و صیانت از وسیلههای نقلیه تاریخی، نقش مهمی در حفظ این میراث و ساماندهی تردد وسیلههای نقلیه تاریخی در کشور دارد. ثبت وسیلههای نقلیه واجد شرایط، ضمن ایجاد هویت رسمی برای این وسایل نقلیه، امکان حفاظت اصولیتر و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و نمایشگاهی آنها را فراهم میکند.
بر این اساس، دارندگان و مالکان وسیلههای نقلیه تاریخی با قدمت حداقل ۳۰ سال و دارای اصالت ظاهری و سلامت فنی، میتوانند برای ثبتنام خودرو در سامانه دریافت پلاک تاریخی به وبسایت رسمی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نشانی www.taci.ir مراجعه کنند.