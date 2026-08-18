کد خبر: 1374590
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی

علی‌آبادی: مصرف برق کشور برای نخستین‌بار در دو سال اخیر کاهشی شد

علی‌آبادی وزیر نیرو گفت: مصرف برق کشور در دو سال اخیر کاهشی شده است و تاکنون ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده که هدف‌گذاری برای افزایش این تعداد به ۱۵ میلیون کنتور تا سال آینده انجام شده است.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جانفشانی نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق در جریان جنگ و حملات دشمن، افزود: شبکه خدمات آب و برق با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، پایداری خود را حفظ کرد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی و فنی صنعت آب در این ایام کمتر مورد توجه قرار گرفتند، در حالی که حمله به تأسیسات و شبکه آب می‌تواند تبعات گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

وزیر نیروبا اشاره به روند مصرف برق در دو سال اخیر گفت: برخلاف رویه گذشته، مصرف برق کشور در مجموع دو سال اخیر کاهشی شد که این موضوع نشان‌دهنده همدلی و همراهی مردم است.

علی‌آبادی افزود: همراهی مردم برای کمک به تأمین برق جنوب کشور نیز ادامه یافت و موجب شد پایداری خدمات‌رسانی در این منطقه تضمین شود.

وی با اشاره به توسعه کنتورهای هوشمند گفت: ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند در کشور نصب شده است و امیدواریم این رقم تا سال آینده به ۱۵ میلیون کنتور افزایش یابد.

علی‌آبادی همچنین درباره تأمین برق تهران افزود: سدهایی که امکان تولید برق در تهران را دارند، با اندوخته مناسب مخزن در مدار قرار گرفته‌اند تا با ظرفیت کامل برق تولید کنند و خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

در ادامه این نشست، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با گرامیداشت یاد شهدای صنعت برق گفت: در جنگ اخیر، هشت نفر از کارکنان صنعت برق به شهادت رسیدند و آسیب‌های بزرگی نیز به شبکه برق وارد شد که بازسازی و بازگرداندن این بخش‌ها به مدار با کمترین زمان ممکن در حال انجام است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق کشور افزود: ظرفیت تولید برق از ۹۳ هزار مگاوات در ابتدای دولت به ۱۰۱ هزار و ۶۰۰ مگاوات رسیده است. همچنین رشد ۴.۶ درصدی نیروگاه‌های واحد ثبت شده است.

معاون وزیر نیرو، تنوع‌بخشی به سبد تولید برق را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر با ظرفیت ۵.۴ مگاوات وارد مدار شده است.

رجبی مشهدی همچنین از ۲۳ سال فعالیت بدون خاموشی سراسری، بهبود ۱۱ درصدی فرکانس برق، کاهش ۶۰ درصدی خاموشی‌های بی‌برنامه و راه‌اندازی دیسپاچینگ سیار به عنوان بخشی از دستاوردهای صنعت برق یاد کرد.

وی افزود: ۲۵ هزار کیلومتر شبکه کابل نیز به جای کابل مسی ساخته شده است.

برچسب ها: علی آبادی ، نیرو ، برق
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