جوان آنلاین: در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، موضوع پرداخت مطالبات فروشگاهها بابت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در این جلسه، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای منتخب ارائه کردند.
همچنین با تصویب ستاد تنظیم بازار، مرغ منجمد بهصورت دستهبندی یا قطعهبندیشده در ردیف کالاهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفت.
در این جلسه ضمن موافقت با کلیات طرح ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد، مقرر شد جزئیات آن در کارگروه تخصصی ستاد تنظیم بازار بررسی و نهایی شود.