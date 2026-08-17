کد خبر: 1374428
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۸
سیاست » اخبار کلی

ابلاغ مصوبات شورای انقلاب فرهنگی درباره انتخاب نمایندگان و انتصابات جدید در چهار نهاد

شورای انقلاب فرهنگی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار مصوبه این شورا درباره «الحاق اعضای جدید به هیئت امنای مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی»، «انتخاب نمایندگان شورا در مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی»، «تعیین عضو جدید شورای تخصصی حوزوی» و «ترمیم ترکیب اعضای هیئت مؤسس دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی عدالت» را برای اجرا ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: در متن ابلاغیه رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به فرهنگستان علوم پزشکی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی آمده است:

ماده واحده «الحاق دو بند به ماده ۶ اساسنامه مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۰ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- دو عضو جدید به ترکیب اعضای هیئت امنای مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی در قالب الحاق دو بند به ماده ۶ اساسنامه آن (مصوب جلسه ۵۰۱ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل اضافه می‌گردند:

۱۴- رئیس فرهنگستان علوم پزشکی
۱۵- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی»

در ادامه، مسعود پزشکیان در ابلاغیه دیگری خطاب به مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور تاکید کرد:

ماده واحده «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۶ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:

«ماده واحده- به‌موجب بند ۱ ماده ۶ اساسنامه مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور (مصوب جلسه ۵۷۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی) آقایان: محمدرضا مخبر دزفولی و مرتضی میرباقری به‌عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت چهار سال برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن مرکز انتخاب می‌شوند».

در یکی دیگر از این ابلاغیه‌های رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تخصصی حوزوی آمده است:

ماده واحده «انتخاب عضو جدید شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۶ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- با استناد به بند ۱۰ ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۸۹۷ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی)؛ آقای حسین رحیمیان به‌جایگزینی آقای محمود رجبی ‎دوانی برای مدت ۳ سال بهعنوان عضو شورای تخصصی حوزوی، انتخاب می‌شود».

در ابلاغیه دیگری از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، خطاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی عدالت آمده است:

ماده واحده «ترمیم ترکیب اعضای هیئت مؤسس دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی عدالت» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۷ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:

«ماده واحده- با استناد به ماده ۶ اساسنامه دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی عدالت (مصوب جلسه ۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)؛ آقای علیرضا جمشیدی عضو فعلی هیئت مؤسس این دانشگاه به عنوان رئیس هیئت مؤسس و آقایان: سیدمحمدباقر هاشمی ‌شاهرودی، عبدالحسین خسروپناه، عبدالرضا ایزدپناه و محسن اسماعیلی به جایگزینی آقایان: سیدمحمود هاشمی شاهرودی، خلیل قبله‌ای خویی، پرویز داوودی و سیامک ره‌پیک برای عضویت در هیئت مؤسس این دانشگاه؛ برای مدت سه ‌سال انتخاب می‌شوند.

تبصره- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هرساله نسبت به ارزیابی عملکرد دانشگاه، مطابق مفاد اساسنامه؛ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد».

برچسب ها: شورای انقلاب فرهنگی ، پزشکیان ، انتصاب
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