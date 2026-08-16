جوان آنلاین: وزارت رفاه امروز اعلام کرد که کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ارقام ۷، ۸ و ۹ است در پنجم شهریور شارژ میشود.
به گزارش فارس، این در حالی است که پیشتر این گروه ۲۵ام هر ماه کالابرگ خود را دریافت میکردند. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه یعقوب اندایش میگوید که از مردادماه «ترتیب زمانی شارژ کالابرگ» تغییر کرده است.
گروه اول پانزدهم، گروه دوم بیست و پنجم و گروه سوم پنجم ماه بعد میتوانند یارانه غیرنقدی خود را استفاده کنند. با زمانبندی جدید عملا سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، کالابرگ مردادماه خود را دریافت نمیکنند.