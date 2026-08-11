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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۲
ایثار و مقاومت » اخبار كلی

خبرنگار راوی صادق جبهه حقیقت‌ است

جبهه نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه گفت: رسالت خبرنگاران در عصر جنگ رسانه‌ای، پیامبرگونه و تاریخ‌ساز است.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین «سید رمضان موسوی‌مقدم»، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست صمیمی با اصحاب رسانه و خبرنگاران حوزه جهاد و شهادت، ضمن تبریک روز خبرنگار، بر جایگاه رفیع و رسالت خطیر این قشر در عصر جنگ رسانه‌ای تأکید کرد و خبرنگاران را هنرمندانی دانست که با خلاقیت و جهان‌بینی، حقایق را از دل پیچیدگی‌های جهان استخراج می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با اشاره به اینکه خبرنگاری و روایتگری یکی از ستون‌های اصلی هنر است، اظهار داشت: روایتگری همه ویژگی‌های هنر‌های هفت‌گانه را در خود دارد. هنر و زیبایی کار سختی است و کار هر کسی نیست، مگر اینکه به تعبیر ما «علی قدر طاقت البشریه» در آن رعایت شود.

وی با استناد به دیدگاه ارسطو که هنر را محاکات طبیعت می‌داند، خاطرنشان کرد: زیباترین و هنرمندانه‌ترین اثر هنری، خود خلقت و عالم وجود است که عصاره آن انسان به عنوان گل‌سرسبد موجودات است. هنر از آنجا سرچشمه می‌گیرد و اگر بخواهیم در این مسیر گام برداریم، باید بدانیم این کار با چه ظرافت و پیچیدگی‌ای همراه است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید تصریح کرد: خبرنگار راوی، یک هنرمند است و مقام و جایگاه بسیار بلندی دارد؛ زیرا بسیاری از حقایق و واقعیت‌ها را روایت می‌کند و باید این روایت را به گونه‌ای هنرمندانه در ذهن و جان مخاطب جای دهد.

وی ادامه داد: خبرنگار باید جریان‌ساز باشد، خلاق باشد، چیز‌هایی را ببیند که دیگران نمی‌بینند، فرزند زمان خویش باشد و جهان‌بینی معقول و قوی داشته باشد. هر خبری باید از دروازه سردبیری با شناخت و آگاهی کامل عبور کند تا همه زوایای یک پدیده دیده شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌مقدم با بیان اینکه روز خبرنگار فقط روز تقدیر از یک حرفه نیست، گفت: این روز، پاسداشت و گرامیداشت یک امانت است نزد هنرمندی به نام خبرنگار؛ امانتی که همان حقیقت است و خبرنگار باید از دل پدیده‌ها و حوادث گوناگون آن را استخراج کند.
وی خبرنگار را میان حادثه و حافظه تاریخی یک ملت توصیف کرد و افزود: خبرنگار اگر به خوبی وظیفه خود را انجام دهد، تاریخ‌ساز می‌شود. نمونه برجسته آن، «ابومخنف» بود که به عنوان اولین خبرنگار تاریخ عاشورا، با نزدیک‌ترین فاصله زمانی به واقعه کربلا، با شاهدان مصاحبه کرد و مقتلی نوشت که تاریخ‌ساز شد.

شهدای رسانه؛ الگوی ایثار و مسئولیت‌پذیری

«یعقوب سلیمانی»، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست گفت: خبرنگار باید بداند که آن کسی که آگاه‌تر است، مسئول‌تر است. او در قبال ملت و کشور، در قبال باور‌ها و اعتقادات مردم، در قبال منافع ملی، در قبال تجاوز فکری و اندیشه‌های بیگانه بر مرز‌های فرهنگی و در قبال شهدا و امامان انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: این مسئولیت‌ها نه تنها محدودیت نمی‌آفرینند، بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای خبرنگار هموار می‌سازند تا جایی که جز رضایت حضرت دوست نمی‌بیند.

وی با اشاره به صحنه‌های ماندگار از ایثار خبرنگاران در جبهه مقاومت گفت: این ویژگی‌ها و صفات را در حال و احوال شهدای عرصه رسانه به عینه مشاهده می‌کنیم. در غزه و فلسطین، زیر موشک‌های ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خبرنگاران چگونه در صحنه حاضر می‌شدند و جان خود را اهدا می‌کردند تا خبر را درست و به موقع منتقل کنند و اولین باشند که دیده و گوش جهانیان را متوجه خود می‌کنند.

سلیمانی تأکید کرد: خبرنگاران با تحمل سختی‌های فراوان و با مسئولیت و آزادی، به نگاشتن حقایقی می‌پردازند که رشد و توسعه جامعه را به همراه دارد و همواره به مثابه دیده‌بانان امین جامعه، پرچم آزادی و امید را برافراشته‌اند.

برچسب ها: جبهه مقاومت ، بنیاد شهید ، رسانه ها
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