جوان آنلاین: مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال با اشاره به بحث تمدید قرارداد امیر قلعه نویی گفت: او و کادرش را قصد داریم برای جام ملتهای آسیا هم تمدید کنیم. تمدید طولانی مدت به نتایج در این جام بستگی دارد.

وی درباره مخالفت تعدادی از اعضای هیئت رئیسه در این باره گفت: هیچ کس در هیئت رئیسه نظرش درباره قلعه نویی منفی نبود. اعضای هئیت رئیسه روی دستیاران قلعه‌نویی نظر داشتند که البته این نظر قلعه‌نویی هم هست. آنها اعتقاد داشتند که باید برای جام ملت‌های آسیا در تیم ملی جوانگرایی صورت بگیرید که این نظر شخصی قلعه نویی هم است.

تاج درباره علت تاخیر در تعیین حلسه هیئت رییسه و جضور قلعه‌نویی تاکید کرد: قصد داشتیم برگزار کنیم که به ایام اربعین خورد. به زودی برگزار می شود. هفته آینده جلسه برگزار می شود.

او راجع به دلایل حضور هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون در اردوهای تیم ملی گفت: برای کمک به تیم حضور داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره نحوه پرداخت پاداش اعضای تیم ملی فپایران تصریح کرد: قبلا دلاری یود اما الان قانون نمی گذارد و طبق تعهداتی که داریم ریالی پرداخت می‌کنیم.