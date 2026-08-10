شرایط ترخیص کالا‌های ثبت‌آماری‌شده در رویه‌های کولبری و ملوانی، بر اساس مصوبات کارگروه ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اعلام شد و کالا‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن محدودیت‌ها دارای ثبت آماری معتبر بوده‌اند، امکان ترخیص خواهند داشت.

جوان آنلاین: به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای به مدیرکل دفتر واردات گمرک، شرایط ترخیص کالا‌های ثبت‌آماری‌شده در رویه‌های کولبری و ملوانی را اظهار کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این نامه و مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، اقلامی که واردات آنها بر اساس مصوبات این کارگروه محدود یا ممنوع شده است، چنانچه در زمان اظهار از ثبت آماری معتبر با تاریخ صدور پیش از لازم‌الاجرا شدن مصوبه برخوردار باشند، امکان ترخیص خواهند داشت.

گفتنی است، ترخیص این کالا‌ها مطابق مقررات و ضوابط مربوط به رویه‌های کولبری و ملوانی بلامانع است.

همچنین در خصوص یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی، ثبت‌های آماری معتبر صادرشده در بازه زمانی اول خرداد تا اول تیرماه ۱۴۰۵ نیز مشمول این تصمیم شده و امکان ترخیص این اقلام تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ فراهم شده است.

این تصمیم در ادامه اجرای مصوبات کارگروه ماده (۴) و در خصوص فهرست اقلام حذف‌شده، اضافه و ابقاءشده اتخاذ شده است.

همچنین در این نامه خواستار انجام اقدامات لازم از سوی گمرک ج. ا. ایران برای اجرای مفاد این مصوبات شده است.