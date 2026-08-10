رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: بارش در پاییز در حد نرمال و در نیمه دوم آن فراتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. در چنین شرایطی احتمال بروز سیل‌های گسترده دور از انتظار نیست.

جوان آنلاین: در نشست خبری سازمان هواشناسی که امروز با حضور سحر تاجبخش - رییس این سازمان - در سازمان هواشناسی برگزار شد، افزود: تغییرات دمایی وسیعی در پهنه اقیانوس آرام به‌خصوص مناطق میانی تا شرقی رخ می‌دهد و و اقیانوس آرام گرمتر از حد نرمال می‌شود. اگر این افزایش دما نسبت به نرمال به دو درجه و بیشتر افزایش پیدا کند، ابر ال نینو یا سوپر ال‌نینو رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: تغییرات دمای اقیانوس که پهنه وسیعی دارد با هوا در تعامل است و این تغییر باعث تغییر الگو‌های جوی می‌شود. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در سال‌های حاکمیت ال‌نینو بارندگی در منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا در حد نرمال و فراتر از نرمال است ال‌نینوی سال جاری نسبت به ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه است. در این شرایط الگو‌های متناظر با آن می‌تواند غیرمترقبه باشد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی افزود: در سال‌های حاکمیت ال‌نینو در فصل سرد سال در منطقه ما بارندگی خوبی رخ می‌دهد البته عوامل دیگری بر بارش پاییزی موثر هستند که از الان قابل پیش‌بینی نیستند به خصوص در شروع پاییز میزان و گستره پوشش برف در منطقه سیبری باعث می‌شود که سامانه‌هایی که از ایران گذر می‌کنند، یک شرایط پرفشار مواجه شوند و بهتر عمل کنند.

وی ادامه داد: عوامل دیگری مانند دمای اقیانوس هند و مسیر گذر طوفان از اقیانوس اطلس بر وضعیت بارش پاییزی موثر هستند، اما این پدیده‌ها از چند ماه قبل قابل پیش بینی نیستند. در حال حاضر می‌توان پیش‌بینی می‌کنیم که بارش در پاییز در حد نرمال و در نیمه دوم آن فراتر از نرمال باشد. در چنین شرایطی احتمال بروز سیل‌های گسترده به خصوص در استان‌هایی که قبلاً چنین تجربه‌ای را داشته‌اند از جمله جنوب غرب و غرب ایران مثل کرمانشاه، ایلام و خوزستان بیشتر است.

وظیفه در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ابتدا بارش پاییزه در شمال غرب و شمال کشور آغاز می‌شود. در شهریور استان خوزستان و بسیار گرم خواهد شد و استان‌های مجاور آن به‌طور نسبی گرم هستند. در هفته‌های جاری در شمال غرب بارش‌های خوبی خواهیم داشت و هفته بعد برخی روز‌ها شمال و شمال غرب برخی روز‌ها بارندی را تجربه خواهند کرد. به‌طور نسبی انتظار داریم بارش‌های پایان تابستان و اوایل پاییز نرمال و بیش از آن باشد و می‌تواند بر گشت برنج در مازندران تاثیرگذار باشد. برای شروع کشت پاییزه فصل مساعدی داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش تبخیر اظهار کرد: افزایش دما تبخیر را در همه کشور‌های دنیا افزایش داده است به‌ویژه در نقاطی مانند خاورمیانه. میزان تبخیر و تعرق ۱۱۵۰ میلیمتر است و طی پنج دهه ۲۰۰ میلیمتر توان تبخیر در ایران افزایش پیدا کرده است که می‌تواند منجر به تشدید خشکسالی شود. تغییرات اقلیمی موجب افزایش تعداد سال‌های خشک شده است.

وظیفه در پایان گفت: انتظار داریم ال‌نینو تا اوایل سال آینده میلادی ادامه داشته باشد و به احتمال زیاد پس از آن تبدیل به فاز خنثی یا لانینا شود. خشکسالی‌ها در شرایط لانینا رخ می‌دهد پس این نوسانات طبیعی است ولی تغییرات اقلیمی، نوسانات ان‌سو (ال‌نینو-لانینا) را تغییر می‌دهد و به نظر می‌رسد رکورد گرما در سال جاری یا سال آینده ثبت شود.