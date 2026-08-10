صادرات نفت عربستان کاهش یافت

صادرات نفت عربستان در ماه ژوئیه با کاهش ۴۶۰ هزار بشکه‌ای روبه‌رو شد و به ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسید.

جوان آنلاین: جریان صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه ژوئیه مجددا با کاهش مواجه شد، صادرات نفت خام این کشور در ماه ژوئیه به میزان ۴۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۴ ٫ ۱۹ میلیون بشکه در روز رسید.

به گزارش تسنیم، خط لوله ۷۴۶ مایلی که نفت خام را از میادین شرقی عربستان به سواحل دریای سرخ منتقل می‌کند، نقش کلیدی در دور زدن تنگه هرمز داشته و بندر ینبع را به مسیر اصلی جایگزین صادراتی این کشور تبدیل کرده است.

با این حال، ینبع با تهدیدات تازه‌ای مواجه شده است، چرا که یمن ماه گذشته متعهد به محاصره بنادر سعودی شده و مدعی انجام حملاتی به کشتی‌ها و تأسیسات نفتی این کشور شدند.

در همین حال، ردیابی محموله‌های ینبع دشوارتر شده است، زیرا تعداد بیشتری از کشتی‌ها فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند، البته در این میان و در روز‌های اخیر یمن تعدادی از نفتکش‌های مرتبط و و ابسته با عرستان مورد هدف قرار داد. به‌طور کلی، صادرات نفت خام عربستان سعودی همچنان بسیار ناپایدار و پرنوسان باقی مانده است و به نظر می‌رسد این شرایط تا کاهش تنش‌ها همچنان تداوم داشته باشد.