جوان آنلاین: مرتضی دهقان مدیرعامل شرکت فرودگاهها با اشاره به خسارتهای گسترده جنگ به حوزه حملونقل اظهار کرد: بیشترین خسارت در بخش حملونقل هوایی وارد شد و زیرساختهای این حوزه بهصورت آگاهانه هدف قرار گرفت، اما با تلاش متخصصان داخلی، فرودگاههای آسیبدیده دوباره وارد چرخه عملیاتی شدند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: دشمن با هدف مختل کردن سامانه حملونقل هوایی و ایجاد نارضایتی، زیرساختهای این حوزه را هدف قرار داد. در این شرایط، اقدامات کوتاهمدت و برنامههای میانمدت در دستور کار قرار گرفت و نخستین اولویت، حفظ ایمنی پروازها بود.
وی با بیان اینکه باند، پارکینگ، تاکسیوی، تجهیزات ناوبری، کمکناوبری، نظارتی و ارتباطی آسیب دیده بودند، ادامه داد: ترمینالها، برجهای مراقبت، باندها، محل پارک هواپیما و ایستگاههای ایمنی و آتشنشانی نیز در جریان حملات آسیب دیدند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها گفت: با تلاش شبانهروزی همکاران و پیگیری مقام عالی وزارت، این بخشها دوباره وارد چرخه عملیاتی شدند. از ترمینالهای موجود با تغییر کاربری استفاده کردیم و سیستمهای ناوبری، کمکناوبری و ارتباطی نیز توسط متخصصان داخلی احیا شد.
دهقان گفت: نتیجه این اقدامات در مراسم پذیرایی از میهمانان خارجی و پرواز مقامات کشورهای مختلف و همچنین مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، مشهد و سایر فرودگاهها نمایان شد و خدماتی ایمن و روان به پروازها ارائه شد. در ایام اربعین نیز این خدمات در اکثر فرودگاههای کشور متناسب با تقاضای سفر ارائه شد.
وی با اشاره به اقدامات میانمدت افزود: استفاده از تجهیزات بهروزتر و وارد کردن آنها به چرخه عملیاتی در دستور کار قرار گرفت و از ظرفیت نیروهای متخصص شرکت فرودگاهها، شرکتهای دانشبنیان و پژوهشگاههای داخلی استفاده شد.
دهقان درباره بازسازی فرودگاه بوشهر گفت: برای این فرودگاه برنامههایی داریم که اجرای آن نیازمند تأمین منابع مالی است.
وی با اشاره به کاهش بخشی از منابع درآمدی شرکت فرودگاهها از اسفندماه گذشته تاکنون، اظهار کرد: با وجود مشکلات مالی، پروژهها متوقف نشدند و با استفاده از منابع دیگر، مولدسازی و روشهای موجود تأمین اعتبار، فرودگاهها وارد مدار فعالیت شدند.
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاهها افزود: باندهای پروازی اصلاح و با استفاده از روشهای جایگزین، پروازهای سیار مستقر شدند. در برخی فرودگاهها نیز بهجای نصب تجهیزات جدید کمکناوبری، طرحهای پروازی جدید طراحی، شبیهسازی و آموزش داده شد و اکنون ارائه خدمات بر اساس این طرحها انجام میشود.
وی همچنین از آمادهسازی بستههایی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت و بازسازی ترمینالها خبر داد و گفت: در این زمینه از روشهایی مانند «بیالتی» (BLT) استفاده خواهیم کرد.
دهقان یادآور شد: تمامی خسارتهای واردشده بر اساس دستورالعمل دولت در حال مستندسازی است و با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه هماهنگی انجام شده است. در برخی موارد نیز در محاکم قضایی طرح دعوا شده است.