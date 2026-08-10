تداوم سبزپوشی بورس

بورس تهران در ادامه مسیر صعودی خود در روزهای اخیر، در سومین روز معاملاتی هفته به حرکت مثبت خود ادامه داد و شاخص کل ۹۴ هزار واحد رشد کرد.

جوان آنلاین: شاخص کل امروز (دوشنبه) ۹۴ هزار و ۲۱۳ واحد رشد کرد و عدد شاخص به پنج میلیون و ۶۵۴ هزار واحد رسید تا کورد جدیدی را به ثبت رساند. شاخص کل هم وزن نیز جهت مثبت داشت و ۱۳ هزار و ۳۲۶ واحد رشد کرد و عدد کلی آن به یک میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسید.

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات بورس نیز در این روز بعد از رکورد شکنی دیروز عدد ۸۴۰ هزار و ۴۰۴ فقره را ثبت کرد.

ارزش معاملات بورس تهران نیز در روز سوم هفته نزدیک ۳۴ همت به ثبت رسید. نمادهای تاثیرگذار بورس نیز شامل فملی، شبندر، وپاسار، شستا، وغدیر، پارسان و تاپیکو بوده است.

در این روز فرابورس ایران هم روند همسو با بورس را طی کرد و شاخص کل نزدیک به ۳۸ هزار واحد رشد کرد تا شاخص این بازار به ۴۵ هزار و ۴۳۳ واحد برسد.

تعداد معاملات بورس نیز ۵۱۲ هزار و ۱۰۵ واحد به ثبت رسیده و نمادهای تاثیرگذار بر این بازار شامل کگهر، بپاس، سامان، فزر، آریان، نیشکر و ومپنا بوده است.