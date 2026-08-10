ورود ۲۴۵۰ مگاوات ظرفیت جدید برق به مدار

جوان آنلاین: مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در جمع مدیران و کارکنان صنعت برق، با قدردانی از تلاش همکاران شرکتهای توزیع و برق منطقهای، گفت: صنعت برق در شرایط دشوار و با وجود چالشهای ناشی از جنگ، تأمین تجهیزات و آسیبدیدگی بخشهایی از شبکه، توانست با اجرای پروژههای توسعهای، افزایش ظرفیت تولید و حفظ پایداری شبکه، دستاوردهای قابلتوجهی را در تابستان امسال رقم بزند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: فرصت برای بیان همه اقداماتی که صنعت برق در تابستان امسال انجام داده، محدود است؛ اما بخش مهمی از این دستاوردها در شرایط دشوار و با وجود چالشهایی همچون تأمین تجهیزات و قطعات و مسائل مربوط به فعالیت نیروگاهها محقق شده است.
رجبی مشهدی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی درباره خدمات صنعت برق، گفت: مردم باید بدانند چه حجم بزرگی از کار، از افتتاح و بهرهبرداری پروژهها تا حفظ پایداری شبکه، در شرایط سخت انجام شده است. نگهداری و بهرهبرداری از بیش از یک میلیون کیلومتر شبکه برق، بهویژه در شرایطی که بیش از دو هزار نقطه از شبکه آسیب دیده بود، مسئولیتی سنگین و پیچیده به شمار میرود.
ورود ۲۴۵۰ مگاوات ظرفیت جدید به مدار
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تشریح بخشی از اقدامات توسعهای صنعت برق تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران، دو هزار و ۴۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شده است که از این میزان، هفت واحد بخار به بهرهبرداری رسیدهاند. این واحدها در مجموع ظرفیت صرفهجویی سالانه نزدیک به ۲.۶ میلیارد لیتر گازوئیل را فراهم میکنند.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای موجود، از طریق بهسازی و ارتقای توان، به ظرفیت عملی شبکه افزوده شده است، تأکید کرد: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور نیز به حدود پنج هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده و تولید این نیروگاهها در ساعات اوج، تا حدود سه هزار و ۵۰۰ مگاوات در مرکز کنترل و مدیریت شبکه قابل مشاهده و بهرهبرداری است.
رجبی مشهدی همچنین از ورود حدود ۲۶۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک به مدار خبر داد و گفت: این میزان، با توجه به هدفگذاری متوسط سالانه ۲۰۰ مگاوات در برنامه هفتم توسعه، عملکردی حدود ۳۰ درصد بالاتر از برنامه محسوب میشود.
تأکید بر استمرار مدیریت مصرف
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نباید اقدامی مقطعی تلقی شود، گفت: انرژی و سوخت نامحدود نیست و کاهش مصارف غیرضروری، در بسیاری از موارد، کمهزینهتر و سریعتر از ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی است. هر اقدام کوچک در مسیر کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و حفظ پایداری شبکه، خدمتی ارزشمند به مردم و کشور خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم تمرکز بر کنترل مصارف غیرمولد بیان کرد: اگر مصرفهای غیرضروری را مدیریت کنیم، برق بیشتری در اختیار بخش تولید و صنعت قرار میگیرد و زمینه کاهش آسیب به فعالیتهای صنعتی فراهم میشود.
رجبی مشهدی بر ضرورت مقابله مستمر و هوشمندانه با مصارف غیرمجاز و استخراج غیرمجاز رمزارز تأکید کرد و گفت: ساماندهی این مصارف باید بهگونهای دنبال شود که بازگشت آنها به شکل پنهان و غیرقابلشناسایی ممکن نباشد؛ بنابراین همراهی نهادهای مسئول و دستگاههای امنیتی در شناسایی و مهار مصارف غیرمجاز ضروری است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان خاطرنشان کرد: تأمین سوخت نیروگاهها، واردات برق و استفاده از ظرفیت تبادلات منطقهای در کنار توسعه تولید و مدیریت مصرف، بهصورت همزمان پیگیری میشود تا ضمن عبور موفق از روزهای باقیمانده تابستان، آمادگی لازم برای تأمین برق پایدار در فصل زمستان نیز فراهم شود.