جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، در معاملات روز دوشنبه با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۳۳۰ دلار و ۶۶ سنت رسید. قیمت‌ها روز جمعه و در پی انتشار آمار ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال در آمریکا، به بالاترین سطح خود از ۱۷ ژوئن صعود کرده بودند.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۳۹۰ دلار و ۶۰ سنت رسید.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: قیمت طلا در پی رشد قابل‌توجه هفته گذشته که ناشی از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) بود، اکنون تحت تاثیر سودگیری، اندکی کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این وضعیت، نوعی تثبیت طبیعی قیمت باشد و نه تغییری معنادار در جو حاکم بر بازار؛ از این رو، انتظار دارم که طلا در کوتاه‌مدت در سطحی بالاتر از ۴۳۰۰ دلار حمایت شود.

داده‌ها نشان داد که اقتصاد آمریکا در ژوئیه به‌طور غیرمنتظره‌ای شاهد کاهش مشاغل بوده و آمار مربوط به افزایش اشتغال در دو ماه پیش از آن نیز با کاهشی قابل‌توجه بازبینی شده است.

سپس بازارهای معاملات آتی، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر بانک مرکزی آمریکا را به کمتر از ۵۰ درصد برآورد کردند.

نرخ‌های بهره پایین جذابیت دارایی‌های بدون بازده مثل طلا را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های کلیدی آمریکا که قرار است در هفته جاری منتشر شوند شامل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز پنجشنبه است.

واترر گفت: گزارش‌های ضعیف، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره را تقویت کرده و مسیر را برای افزایش بیشتر قیمت طلا هموار می‌سازد. با این حال، عدم قطعیت در خاورمیانه همچنان یک عامل خطر محسوب می‌شود، زیرا هرگونه تشدید دوباره تنش‌ها که به افزایش قیمت نفت منجر شود، می‌تواند به‌سرعت بر قیمت این فلزگرانبها فشار نزولی وارد کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۷۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۷۴۸ دلار و ۸۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با یک درصد کاهش، ۱۳۶۴ دلار و ۵۵ سنت معامله شد.