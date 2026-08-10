برنامه دولت برای تقویت اعتبار کالابرگ در شرایط جدید اقتصادی

جوان آنلاین: سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیک و برنامههای دولت برای تداوم اجرای آن در شرایط فعلی اظهار داشت: دولت از ابتدای کار خود، برنامهریزیهای دقیقی برای افزایش اعتبار کالابرگ به منظور حمایت از معیشت خانوارها انجام داده بود. با این حال، وقوع شرایط جنگی و تغییرات بنیادین در اولویتهای بودجهای و اقتصادی، منجر به عدم تحقق بخشی از منابع پیشبینیشده شد.
به گزارش مهر، وزیر اقتصاد افزود: اکنون تیم اقتصادی دولت با جدیت در حال تدوین برنامهها و اتخاذ تصمیمات جدید برای جایگزینی منابع و تأمین اعتبار مورد نیاز است. وی با تأکید بر اینکه جزئیات این طرح پس از نهاییسازی به اطلاع عموم خواهد رسید، تصریح کرد که اولویت دولت در این مرحله، جلوگیری از ریزش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی و تداوم حمایتهای هدفمند است.