زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

جوان آنلاین: بعد از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵، هنوز مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت به حساب آنها واریز نشده است.
آن طور که محاسبات سازمان تأمیناجتماعی نشان میدهد، برای پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی، ۸۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سازمان تأمیناجتماعی تاکنون نتوانسته این بودجه را تأمین کند.
این در حالی است که بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، با توجه به هزینههای زندگی، به حداقل دریافتی ها چشم دوختهاند.
حالا و بعد از گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، عنوان کرده که قرار است این معوقات از ۱۰ شهریور پرداخت شود.
فضلالله رنجبر، با اشاره به جلسهای که روز گذشته با حضور وزیر تعاون و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: وزیر تعاون اعلام کرد: احتمالاً شروع پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از دهم شهریور باشد.
با توجه به اینکه پرداخت حقوق مرداد ماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، اصولا از ۳۰ مرداد آغاز میشود؛ بنابراین، احتمال دارد معوقات فروردین و اردیبهشت، بعد از حقوق مردادماه آنها واریز شود.
بنابر شنیده ها قرار است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، از طریق بانک رفاه تأمین شود.