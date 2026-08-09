قهرمان نیم فصل اول سوپر لیگ کاراته معرفی شد

جوان آنلاین: در پایان دور رفت این رقابت‌ها، تیم لایف استار با ۲۱ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، پاس فراجا عنوان نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص داد و دانشگاه آزاد اسلامی در رده سوم قرار گرفت.

در نتایج مرحله ششم، دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه ۲۲ بر ۶ نیروی زمینی ارتش را شکست داد، امید پاس با نتیجه ۱۸ بر ۱۰ از سد مناطق نفت‌خیز جنوب گذشت، لایف استار ۲۲ بر ۶ رعد پدافند هوایی همدان را مغلوب کرد و پاس فراجا با نتیجه ۲۸ بر صفر مقابل شائولین آوای رزم به برتری رسید.

در مرحله هفتم نیز دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵ بر ۱۳ مناطق نفت‌خیز جنوب را شکست داد، لایف استار با نتیجه ۲۱ بر ۳ از سد امید پاس گذشت، نیروی زمینی ارتش ۱۶ بر ۱۱ شائولین آوای رزم را مغلوب کرد و پاس فراجا ۱۵ بر ۱۱ رعد پدافند هوایی همدان را شکست داد.

لازم به ذکر است نتیجه دیدار لایف استار و امید پاس بدون احتساب کاتای تیمی ثبت شده و این مسابقه در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد.

همچنین در دیدار معوقه باقی‌مانده از دور رفت و مرحله پنجم، دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ مغلوب پاس فراجا شد.

جدول رده‌بندی در پایان نیم‌فصل:

۱- لایف استار؛ ۷ مسابقه، ۲۱ امتیاز تیمی، ۱۷۷ امتیاز انفرادی

۲- پاس فراجا؛ ۷ مسابقه، ۱۸ امتیاز تیمی، ۱۱۸ امتیاز انفرادی

۳- دانشگاه آزاد اسلامی؛ ۷ مسابقه، ۱۵ امتیاز تیمی، ۱۱۱ امتیاز انفرادی

۴- رعد پدافند هوایی همدان؛ ۷ مسابقه، ۱۲ امتیاز تیمی، ۱۱۸ امتیاز انفرادی

۵- امید پاس؛ ۷ مسابقه، ۹ امتیاز تیمی، ۸۷ امتیاز انفرادی

۶- مناطق نفت‌خیز جنوب؛ ۷ مسابقه، ۶ امتیاز تیمی، ۷۰ امتیاز انفرادی

۷- نیروی زمینی ارتش؛ ۷ مسابقه، ۳ امتیاز تیمی، ۶۵ امتیاز انفرادی

۸- شائولین آوای رزم؛ ۷ مسابقه، صفر امتیاز تیمی، ۲۶ امتیاز انفرادی