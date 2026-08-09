بیلبورد‌های کلمات به‌هم‌ریخته شاید در جلب نگاه مخاطب موفق شده باشند، اما یک شاعر و نویسنده معتقد است این «اقتصاد توجه» می‌تواند هزینه‌ای برای زبان فارسی داشته باشد و نادرست‌نویسی را ترویج کند.

تابلو‌های تبلیغاتی بزرگ سطح شهر و کلمات به‌هم‌ریخته‌ای که با هدف جلب توجه مخاطبان رخ‌نمایی می‌کنند، بحث‌هایی درباره مرز خلاقیت تبلیغاتی و حفظ اصالت زبان فارسی به وجود آورده است. شهاب گودرزی، شاعر، نویسنده و مترجم، در این رابطه به فارس گفت: جهان امروز، جهان تفاوت‌هاست؛ جهانی که در آن همه تلاش می‌کنند به شیوه‌ای توجه‌ها و نگاه‌ها را به سمت خود جلب کنند. این موضوع در تبلیغات امروز اهمیت بسیاری دارد و با توجه به فراوانی ایده‌ها و نگاه‌های جدید، بسیاری به دنبال راه‌هایی هستند که بتوانند توجه مخاطب را جلب کنند و از این ظرفیت برای فعالیت اقتصادی و درآمدزایی بهره بگیرند. وی افزود: همین موضوع باعث شده مفهوم «اقتصاد توجه» در بررسی‌های فرهنگی و جامعه‌شناختی مورد توجه قرار گیرد. کاری که اکنون شرکت اسنپ انجام داده نیز به نظر می‌رسد مبتنی بر همین مسئله باشد؛ یعنی تلاش کرده با یک کار نوآورانه، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. این شاعر و نویسنده ادامه داد: مسئله این است که این نوآوری تا چه اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد. آیا این نوآوری فقط در سطح باقی مانده یا به عمق هم رسیده و کاری حساب‌شده است؟ چنین تبلیغاتی ممکن است به زبان فارسی آسیب بزنند؛ البته این موج‌ها معمولاً می‌آیند و می‌روند و چند ماه بعد فراموش می‌شوند، اما به نظر من این شیوه می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ چراکه ممکن است به ترویج نادرست‌نویسی و غلط‌نویسی منجر شود. گودرزی با تأکید بر وجود مرزی میان «بازی زبانی» و «آموزش نادرست‌نویسی» گفت: بازی زبانی به‌خودی‌خود ایرادی ندارد و مانند بسیاری از نقاط دنیا می‌توان با زبان بازی کرد و از گرافیک و شیوه‌های خلاقانه بهره گرفت، اما باید مراقب باشیم این خلاقیت آسیب‌های پیرامونی نداشته باشد. در اینجا به‌ویژه خطر آموزش نادرست‌نویسی وجود دارد.

وی افزود: این مسئله درباره نسل‌هایی که امروز می‌بینیم اهمیت بیشتری دارد؛ نسل‌هایی که متأسفانه بنیان و بنیه فارسی‌نویسی‌شان ضعیف است. چنین تبلیغاتی می‌تواند باعث شود غلط‌نوشتن به‌عنوان یک شیوه جذاب در ذهن مخاطب جا بیفتد.