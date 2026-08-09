جوان آنلاین: رئیس سیما فیلم از تغییر کنداکتور و پخش سریالهای جدید در هر شبکه خبر داد و بیان کرد که فصل جدید سریال «زیرخاکی» نوروز پخش میشود.
به گزارش جوان، مهدی نقویان، رئیس سیمافیلم، در ابتدای این نشست درباره تغییر کنداکتور شبکهها گفت: در شبکه یک و ۲ و ۳ سریالهای جدید داریم و سه سریال در هر شبکه یا ۹ سریال در هفته در شبکهها پخش میشود. «اسباب زحمت» قرار است روزهای زوج از ابتدای ماه ربیعالاول از شبکه یک پخش شود. بعد از اتمام «رویای نیمهشب»، سریالهای جدید به شبکه ۳ هم میآیند و جمعهها هم «مرد سههزار چهره» پخش میشود.
نقویان ادامه داد: تقریباً یک هفته تا ۱۰ روز پس از پایان «رویای نیمهشب»، سریال «امیدواران» که پیش از این با عنوان «آقای گرفتار» شناخته میشد، با نگاهی متفاوت و جدید، روزهای زوج از شبکه ۳ پخش خواهد شد. همچنین سریال «دیوار دفاعی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیهکنندگی مسعود دهنمکی نیز روزهای فرد از شبکه ۳ پخش میشود و «مرد سههزار چهره» به کارگردانی مدیری، روزهای جمعه به صورت هفتگی روی آنتن خواهد رفت.
رئیس سیمافیلم اظهار کرد: در شبکه ۲ نیز با توجه به اینکه کنداکتور با «سیمرغ» مشترک است، تصمیمگیری نهایی درباره نحوه پخش طی یکی دو روز آینده انجام خواهد شد. در این شبکه نیز به همین روال، یک سریال در روزهای زوج و یک برنامه یا سریال تکقسمتی در روزهای جمعه خواهیم داشت.
نقویان درباره ساخت «پایتخت» نیز عنوان کرد: «پایتخت ۸» با حساسیتهای مختلف دارد، کار میشود. محسن تنابنده نکتههایی دارد، دغدغه هم دارد و علاقهمند است که فصل جدید به تولید برسد. احتمالاً امسال فیلمنامه وارد نگارش میشود. وی درباره قصه سریال گفت: یکی از ماندگاریهای «پایتخت» این است که مسائل روز را میگوید و حتی مسائل آینده را هم پیشبینی میکند؛ مثل فصل قبلی که پهپاد را هم آنجا دیدیم و بعد از آن در جنگ شاهد بودیم که اینها هوشمندی تیم نویسنده سریال است.
پخش فصل جدید «زیرخاکی» در نوروز
رئیس سیمافیلم سپس درباره سریالهای گزینه نوروز و رمضان عنوان کرد: شبکه یک برای نوروز «زیرخاکی» را با بازیگران اصلی تولید میکند که شاید با قصههای امروزی و جنگ هم نوعی قرابت داشته باشد. برای ماه رمضان نیز فصل دوم «اسباب زحمت» در نظر گرفته شده است.
نقویان درباره تغییر آنتن و پخش سه سریال در هفته عنوان کرد: مخاطب امروز بخش قابل توجهی از زمان خود را با تلفن همراه و در معرض محتوای رسانهای سپری میکند و این محتوا به صورت لحظهای در اختیار او قرار دارد. بنابراین، امیدواریم با همکاری مجموعههای مختلف، این نوع کنداکتور و مدل جدید پخش برای مخاطب جا بیفتد. دلیل انتخاب این مدل کنداکتور نیز فقط بر اساس یک تصمیم سلیقهای نبوده است. با استفاده از هوش مصنوعی، انواع مختلف کنداکتورها مورد تحلیل قرار گرفت و درباره مدلهای مختلف نیز از مخاطبان خاص نظرسنجی شد. ما چند مدل متفاوت کنداکتور را بررسی کردیم و در نهایت به این مدل رسیدیم.
رئیس سیمافیلم تصریح کرد: امروز مخاطب از پلتفرمهای داخلی و خارجی استفاده میکند، همزمان چند سریال میبیند، سریالهای تکراری را از آنتن دنبال میکند، آثار جدید را میبیند و به سینما نیز میرود. بنابراین، فضای ذهنی مخاطب امروز با تنوع محصول و کالای فرهنگی کاملاً همراه شده است. در چنین شرایطی، اینکه یک نوع سریال را ۳۰شب پشت سر هم پخش کنیم، شاید دیگر با سرعتی که مخاطب امروز در شناخت رسانه و مصرف محصولات فرهنگی دارد، چندان جذاب و قابل توجه نباشد.
نقویان در بخش دیگر صحبتهایش عنوان کرد: این مدل جدید کنداکتور پیش از هر چیز باعث میشود توجه ما به کیفیت سریالها افزایش پیدا کند. وقتی یک سریال به جای اینکه ۳۰ شب پشت سر هم روی آنتن باشد و در مدت یک ماه به پایان برسد، قرار است سه ماه روی آنتن باشد، طبیعتاً حساسیت نسبت به کیفیت، جذابیت و حفظ مخاطب آن نیز افزایش پیدا میکند.
وی درباره نقدها به سریال «ششماهه» مدیری و خروجی کار جدید او گفت: در تلویزیون، به دلیل محبوبیتی که آقای مدیری دارد و استقبالی که مردم از آثار وی داشتهاند، همواره از حضور و همکاریاش استقبال میکنیم. از ابتدا نیز قرار بود او دو اثر با تلویزیون داشته باشد. نخستین همکاری، سریال «ششماهه» بود و دومین همکاری نیز، به پیشنهاد سازمان، در ارتباط با احیای برند «مرد سههزار چهره» شکل گرفت که او نیز این پیشنهاد را پذیرفت.
سریال مدیری را پیش از پخش قضاوت نکنیم
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم یک اثر را پیش از پخش قضاوت کنیم، طبیعتاً کار درستی نیست. به هر حال، تولیدات تلویزیونی صرفاً محصول کار کارگردان نیست و مدیران و عوامل مختلفی در شکلگیری آن نقش دارند. بنابراین نمیتوان پیش از پخش، قضاوت ابتدایی و قطعی درباره یک اثر داشت. با این حال، امیدوارم با توجه به جایگاهی که «مرد سههزار چهره» دارد، جذابیت موضوعی و ایدهای که در آن وجود دارد و همچنین تلاشهایی که آقای مدیری انجام داده است، این سریال با استقبال مخاطبان مواجه شود. زمان زیادی نیز تا آغاز پخش آن باقی نمانده است.
وی ادامه داد: درباره «سلمان فارسی» نیز باید گفت: بخش ایران این سریال تا آذرماه به پایان میرسد و پس از آن، فیلمبرداری فصل سوم و نهایی سریال آغاز خواهد شد. هنوز نمیتوان درباره زمان دقیق پخش تصمیم قطعی گرفت و شرایط زمانی نیز در این تصمیم مؤثر خواهد بود. برای مثال، اگر سریال در زمستان آماده پخش شود، ممکن است با ماه رمضان همزمان شود و آن زمان باید تصمیم بگیریم که آیا امکان پخش پنج یا ۱۰ قسمت وجود دارد و سپس سریال متوقف شود یا اینکه بتوانیم پخش آن را در ماه رمضان نیز ادامه دهیم. در حال حاضر نمیتوان تصمیم دقیقی درباره این موضوع گرفت.
وی درباره همکاری با چهرهها و افراد مختلف عنوان کرد: ما با رصد مستمر تلاش کردهایم کسی از چرخه فعالیتهای تلویزیونی جا نماند. ممکن است در مقاطعی همکاری با برخی افراد شکل نگرفته باشد، اما با بسیاری از آنها وارد مذاکره شدهایم و این فرآیند نیز کاملاً دوسویه بوده است.
رئیس سیمافیلم درباره همکاری با رضا عطاران که پیش از این از مذاکره برای این همکاری خبر داده بود، توضیح داد: یک واسطه و دوست مشترک در جریان این مذاکرات قرار داشت. رضا عطاران هم خاطرات خوشی را در سریالسازی برای ما رقم زده است. ما از حضور او استقبال میکنیم. مذاکرات هم انجام میشود که بعضی مواقع به نتیجه میرسد و گاهی به نتیجه نمیرسد، اما حتماً صداوسیما علاقهمند است که با عطاران سریال بسازد.
ژانر ماورایی احیا میشود
نقویان با اشاره به آثار جدید گفت: پروژه «سفر به میانهسر» را در دست داریم که با هدف احیای ژانر ماورایی در تلویزیون تولید خواهد شد. نویسندگی این اثر بر عهده علیرضا افخمی و کارگردانی آن بر عهده سیروس مقدم خواهد بود. در ژانر ماورایی نیز طی سالهای اخیر مقداری فاصله ایجاد شده بود و اکنون تلاش میکنیم این ژانر را دوباره فعال کنیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، سیناپس و نگارش کلی اثر به پایان رسیده و گروه وارد نگارش قسمتها شده است. تاکنون حدود سه قسمت نیز نوشته شده و روند نگارش ادامه دارد. امیدواریم بهزودی فیلمنامه کامل شود و مراحل تولید کار نیز آغاز شود. عنوان این پروژه «سفر به میانهسر» است و در ژانر ماورایی قرار میگیرد. احتمال تولید و پخش آن در سال جاری نیز بسیار زیاد است.
نقویان درباره آثار اقتباسی نیز عنوان کرد: فیلمنامههایی که در اختیار ما قرار میگیرند، پس از ارزیابی اولیه بررسی میشوند و سپس عوامل اصلی، از جمله تهیهکننده و کارگردان، برای پروژه مشخص میشوند. در حال حاضر یکی از پروژههایی که تولید آن قطعیت بیشتری دارد، «مدیر مدرسه» است که اقتباسی از رمان «مدیر مدرسه» اثر جلال آلاحمد خواهد بود.
وی با اشاره به دیگر فیلمنامهها اظهار کرد: در حال حاضر تنوع قابل توجهی در فیلمنامههای موجود داریم. برای مثال، آثاری مانند «دلاوران قومس» را داریم که به دوره مغول میپردازند. همچنین آثاری داریم که مثل «پیروزان» به تاریخ اسلام مربوط میشود.
نقویان تصریح کرد: همچنین سریال «نوش و نیشتر» به تاریخ ایران و موضوع طب قدیم میپردازد. این اثر در واقع روایتی داستانمحور درباره شکلگیری و تحول طب سنتی و پزشکی در ایران است. بسیاری از فیلمنامههای تاریخی که در اختیار داریم، صرفاً آثار سنگین و تاریخی نیستند، بلکه از نظر داستانی بسیار جذاب و قصهمحور هستند و میتوانند برای مخاطب امروز نیز جذابیت داشته باشند. وقتی از ژانر تاریخ ایران صحبت میکنیم، ممکن است تصور شود که این آثار الزاماً سنگین و دشوار هستند، اما بخش قابل توجهی از آنها قصهمحور و مخاطبپسند طراحی شدهاند.
سریالهای الفویژه در چه مرحلهای هستند
رئیس سیمافیلم درباره سریالهای الفویژه و پروژههای تاریخی دیگر توضیح داد: «رئیسعلی دلواری» به کارگردانی رضا میرکریمی در مرحله پیشتولید است. تولید چنین اثری حداقل یک سال تا یک سالونیم زمان میبرد و بعید است نسخه سینمایی به فجر امسال برسد. «پوریای ولی» نیز پس از تکمیل فیلمنامه وارد مرحله صفر پیشتولید جدی شد. تأمین هزینههای مالی این پروژه به دلیل شرایط جنگی به مشکل خورده و امیدواریم نهادهای حامی آثار الفویژه از آن حمایت کنند.
نقویان درباره سریال «چمران» نیز در توضیحاتی عنوان کرد: نگارش و کارگردانی این سریال با محوریت زندگی شهید چمران توسط جلیل سامان ساخته خواهد شد که مدتهاست بنا دارد این سریال را بسازد.
وی افزود: در میان آثار الف فاخر، سریال «سرباز کوچک امام» نیز در حال ساخت است. فصل اول این سریال را محمدباقر مفیدیکیا ساخت و فصل دوم را علی غفاری کارگردانی کرد. سریال «نگین ارباب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی از جمله آثاری بود که قرار شد به ماه صفر برسد، اما، چون این سریال در ۵۰ قسمت تولید شد، فرایند ساخت کمی طول کشید و حالا قرار است برای سال آینده به پخش برسد. همچنین سریال «عملیات آکر» در حوزه مقاومت و یک سریال در حوزه تاریخ معاصر با نام «کتاب مخفی» را داریم.
نقویان درباره همکاری با نهادهای بیرونی گفت: تفاهمنامههایی با نهادهای بیرونی از جمله حوزه هنری و سازمان اوج شکل گرفته و آثاری مانند «اشک هور» و «رویای نیمهشب» و «خانم یامأمورا» حاصل این همکاری بودهاند. ذیل همین تفاهمنامهها، «منزل لیلی» و «جدامانده» نیز در همکاری با اوج در مرحله پیشتولید قرار دارند.