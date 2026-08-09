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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
فدراسیون فوتبال از پروژه‌های جدید خود رونمایی کرد 

نقش فناوری‌های بومی در کاهش اشتباهات داوری

پ استفاده از تکنولوژی‌های جدید بومی در لیگ‌برتر فوتبال و فوتسال، امید‌ها به کاهش اشتباهات تأثیرگذار داوران را افزایش داده است
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: استفاده از تکنولوژی‌های جدید بومی در لیگ‌برتر فوتبال و فوتسال، امید‌ها به کاهش اشتباهات تأثیرگذار داوران را افزایش داده است. 
مراسم رونمایی از پروژه‌های جدید فناوری فدراسیون فوتبال روز گذشته در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. در این مراسم از سامانه شبکه هوشمند مصنوعی داوری، ون‌های مجهز به تکنولوژی کمک‌داور ویدئویی (VAR) و سامانه جامع آنالیز فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی رونمایی شد. 

 داوری‌های هوشمند
فدراسیون فوتبال دیروز از جدیدترین تجهیزات داوری رونمایی کرد و انتظار می‌رود با ورود این تجهیزات و بررسی دقیق‌تر صحنه‌های حساس مسابقات، قضاوت‌های اشتباه، به‌ویژه در لیگ‌برتر فوتبال به حداقل برسد. با توجه به اهمیت موضوع استفاده از تکنولوژی در فوتبال روز دنیا و تأثیر آن بر نتایج مسابقات، مسئولان فدراسیون تلاش می‌کنند فصل جدید لیگ‌های فوتبال و فوتسال را با سیستم‌های جدید برگزار کنند. 
در سامانه‌ای که برای داوران طراحی شده، امکان تحلیل صحنه‌های حساس با هوش مصنوعی فراهم شده است. واحد سیار VAR یا همان ون‌وار، امکان جابه‌جایی تجهیزات کمک‌داور ویدئویی به شهر‌های مختلف را مهیا می‌سازد. در سامانه ملی ارزیابی عملکرد (سماع) نیز قابلیت ارزیابی عملکرد بازیکنان و شناخت نقاط ضعف و قوت آنها وجود دارد. 

 گسترش هوش مصنوعی
رئیس فدراسیون در مراسم رونمایی از فناوری‌های جدید داوری، از نقش فوتبال در حمایت از رزمندگان کشور گفت. مهدی تاج ضمن اشاره به این موضوع، استفاده از هوش مصنوعی را نقطه عطف داوری فوتبال ایران خواند: «مهم‌ترین ویژگی جامعه فوتبالی کشور این بود که بی‌خبر از شرایط کشور و بی‌خبر از گذشته نبودند و در جنگ ۱۲روزه، ۴۰ روزه و همچنین جنگی که ادامه دارد، جامعه فوتبال خودش را نشان داد و در میادین پشتوانه خوبی برای رزمندگان و کسانی بودند که مقاومت کردند. تیم ملی در جام جهانی از وفاداری به کشور حضانت کرد. بحث رونمایی از سامانه جامع آنالیز را داریم که کار بسیار مهمی در حوزه داوری است. سامانه هوش مصنوعی در داوری را داریم، پدیده ویژه‌ای که ما هم مثل بقیه به این موضوع پرداخته‌ایم. هوش مصنوعی را در همه بخش‌ها تعمیم داده‌ایم که یکی از بخش‌ها داوری است. هوش مصنوعی مسئله‌ای نیست که به آن ورود نکنیم، باید در همه زمینه‌ها این کار را انجام دهیم و گسترش آن در فوتبال بیشتر شود. مسئله دیگر رونمایی از سه ون‌وار است که به جامعه داوری کمک می‌کند.»

 مسئله VAR حل شده
تاج در خصوص استفاده از تجهیزات وطنی گفت: «مسئله VAR را در فوتبال حل می‌کنیم و تمامی مسابقات را با VAR پوشش می‌دهیم. برخی مواقع نمی‌توانستیم همه ورزشگاه‌ها را با VAR تجهیز کنیم، به همین دلیل برخی دستگاه‌ها را به باشگاه‌ها فروخته‌ایم. چند دستگاه را نیز مجبور بودیم حمل کنیم و بچه‌ها مجبور بودند دستگاه‌های سنگین و آسیب‌پذیر را از این استان به آن استان حمل کنند. مسئله مهم این است که هر سه فناوری توسط متخصصان داخلی انجام شده است. یک روزی به ما گفتند باید VAR را از خارج بیاورید، ولی در تبریز مجموعه‌ای گفت آن را می‌سازیم که کاملاً شبیه نمونه خارجی و شاید هم بهتر باشد.»

 VS در لیگ فوتسال
علاوه بر بحث استفاده از VAR در لیگ فوتبال، قرار است لیگ فوتسال نیز با استفاده از فناوری VS (Video Support) برگزار شود. علی تارقلی‌زاده، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، با تأکید روی این موضوع اظهار داشت: «بعد از یک سال و با تلاش زیاد توانستیم این تکنولوژی را به فوتبال‌مان اضافه کنیم. خاطرم هست کنفرانس خبری میشل پلاتینی در مقر‌ای‌اف‌سی در سال ۲۰۱۰، از او در مورد مخالفتش با تکنولوژی گل‌لاین پرسیدند. پلاتینی در جواب گفت برای اینکه بدانیم توپ از خط دروازه رد شده یا نه، هزینه زیادی پرداخت نمی‌کنیم، اما بعد از چند سال مشخص شد اشتباهات سهوی داوران هزینه سنگینی را به فوتبال تحمیل می‌کند. داور‌ها نیز انسان هستند و در یک لحظه باید تصمیم‌گیری کنند. اگر ما هم جای آنها باشیم، شاید اشتباه کنیم و نمی‌توانیم بگوییم این اشتباهات سهوی است. با آوردن VAR به فوتبال کشور و کاهش تنش بازی‌ها، از داوران حمایت کردیم. با استفاده از ون‌وار می‌توانیم بازی‌ها در شهر‌های نزدیک را پوشش دهیم. اولین کشوری در دنیا هستیم که در فصل جدید تمامی بازی‌های لیگ فوتسال با تکنولوژی VS برگزار می‌شود. آموزش‌های لازم داده خواهد شد و لیگ جدید فوتسال را با این تکنولوژی آغاز خواهیم کرد. این خبر خوبی برای فوتسال ایران است. لیگ فوتسال ایران یکی از بهترین لیگ‌های این رشته در قاره آسیاست و داشتن این تکنولوژی حق فوتسال ماست.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیگ برتر ، فوتبال ، فوتسال
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