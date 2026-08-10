کد خبر: 1373294
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با سعید مقیسه عضو اتاق بازرگانی

متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی کشور بستر خنثی‌سازی محاصره است

1 یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است وقتی واردات و صادرات کشور از مبادی متعدد صورت می‌گیرد، آسیب‌پذیری کشور در شرایط جنگی کم می‌شود.
حسام کمالی

جوان آنلاین: یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است وقتی واردات و صادرات کشور از مبادی متعدد صورت می‌گیرد، آسیب‌پذیری کشور در شرایط جنگی کم می‌شود. وابستگی به تعداد محدودی مبادی ورودی و خروجی و استفاده از مرز‌های محدود برای واردات و صادرات به معنی افزایش آسیب‌پذیری کشور در شرایط جنگی است. بر این اساس، به درستی متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است. 
 
مهم‌ترین اقدام دولت در وضعیت فعلی این است که تمرکز دولت به سمت تنوع بخشیدن به مسیر‌های ورود کالا به کشور باشد که منجر به خنثی‌سازی محاصره در جنوب و همچنین توسعه کریدور‌های تجاری کشور و بازطراحی مسیر‌های عبور کالا از کشور خواهد شد و هر چقدر از مرز‌های بیشتری برای صادرات و واردات بهره برده شود، تقویت پدافند غیرعامل کشور بیش از پیش محقق می‌شود، زیرا وابستگی به یک مبنای ورودی- خروجی در جنوب کشور به منزله در دسترس بودن آسان است، اما وقتی مبادی متنوع باشند، آسیب‌پذیری کشور کاهش 
پیدا می‌کند. 
به باور کارشناسان، مزیت دیگر متنوع‌سازی مبادی صادرات و واردات کشور این است که مرزنشینان بیشتری از تبدیل شدن محل سکونت‌شان به مبنای ورود و خروج کالا بهره‌مند می‌شوند. تغییر رویکرد از «مدیریت مسیر‌های موجود» به «توسعه کریدور‌های نوین» می‌تواند ایران را از یک گذرگاه ساده به یک قطب اصلی ترانزیت تبدیل کند. توسعه کریدور‌های تجاری بین‌المللی، مانند مسیر شمال- جنوب و اتصال به مسیر‌های ریلی آسیا، نه تنها نیاز‌های داخلی را تأمین می‌کند، بلکه با ایجاد ارزش افزوده از خدمات ترانزیتی، منابع ارزی جدیدی را به اقتصاد تزریق خواهد کرد. این حرکت باعث می‌شود کشور به جای قرار گرفتن در موضع دفاعی در برابر محاصره، به یک بازیگر کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شود که مسیر‌های عبور کالا را مدیریت و هدایت می‌کند. 
بنابراین بازطراحی هوشمندانه مسیر‌های عبور کالا از کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری زیرساختی در بخش‌های ریلی، جاده‌ای و حتی پهپادی و هوایی است و دولت باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های همسایگان و ایجاد زیرساخت‌های مدرن در مرز‌های مختلف، شبکه خود را به شکلی طراحی کند که جریان کالا به صورت شبکه‌ای و چندگانه حرکت کند. این بازطراحی، نه تنها امنیت کالایی را تضمین می‌کند، بلکه با ایجاد تعادل در توزیع ثروت در مناطق مرزی و کریدوری، باعث توسعه پایدار جغرافیایی و اقتصادی کشور در بلندمدت خواهد شد. 
سعید مقیسه، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که مدیریت مرز‌ها و واردات و صادرات کشور یکی از وظایف ذاتی گمرکات به شمار می‌رود و به درستی این وظیفه به یک دستگاه متولی سپرده شده است، تصریح کرد: قبلاً مدیریت مرز‌ها به چند وزارتخانه ارتباط داشت و این امر باعث بروز ناهماهنگی و سردرگمی می‌شد. اینکه وزارت صمت، اقتصاد، بهداشت و کشاورزی به صورت همزمان مسئولیت مدیریت مرز‌ها را برعهده داشتند، به افزایش بروکراسی واردات و صادرات منجر می‌شد. 
وی ادامه داد: همواره چابک‌سازی دولت و تسریع در انجام کار‌ها اهمیت زیادی دارد. به ویژه الان که در شرایط جنگی قرار داریم و تحت فشار جنگ تحمیلی هستیم، حذف بروکراسی‌های غیرضرور و افزایش زمینه تجارت موضوع مهمی است. 
این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: قبلاً باید وزارتخانه‌های مختلف در زمینه واردات و صادرات مجوز‌های خاصی را صادر می‌کردند. این موضوع تجارت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کرد و به کندی روند‌های تجاری کشور منجر می‌شد. حالا مدیریت متمرکز مرز‌ها به منزله کاهش بروکراسی‌های موجود و سرعت بخشیدن به تجارت است. 
مقیسه گفت: مدیریت متمرکز مرز‌ها و سپردن این وظیفه به وزارت اقتصاد یک تصمیم عاقلانه، اما دیرهنگام است. باید خیلی پیش‌تر‌ها دولت در راستای چابک‌سازی امور مربوط به مرز‌ها اقدام می‌کرد و بروکراسی‌های موجود را از بین می‌برد؛ اگرچه این اقدام دیرهنگام انجام شده است، اما می‌تواند در راستای تقویت پدافند غیرعامل، افزایش مبادلات کشور با دیگر کشور‌ها و کاهش هزینه‌های تجار مؤثر باشد. 
وی ادامه داد: وقتی واردات و صادرات کشور از مبادی متعدد صورت می‌گیرد، آسیب‌پذیری کشور در شرایط جنگی کم می‌شود. وابستگی به تعداد محدودی مبادی ورودی و خروجی و استفاده از مرز‌های محدود برای واردات و صادرات به معنی افزایش آسیب‌پذیری کشور در شرایط جنگی است. بر این اساس، به درستی متنوع‌سازی مبادی ورودی- خروجی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است. 
این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت تمام مرز‌ها به معنی افزایش تبادلات با کشور‌های همسایه است. با کشور‌های مختلف همسایه هستیم و از مرز‌های طولانی زمینی و دریایی با دیگران برخورداریم، باید از تمامی ظرفیت‌ها برای افزایش مبادلات و رونق تجارت در کشور بهره ببریم. 
مقیسه گفت: استفاده از مرز‌های متنوع برای واردات و صادرات باعث می‌شود مرزنشینان بیشتری از مزیت‌های تبدیل شدن محل سکونت‌شان به مبدأ صادرات و واردات کشور بهره ببرند و این به معنای ایجاد عدالت بیشتر در کشور است. 
وی ادامه داد: هر چقدر سیاست‌ها به سمتی برود که از بروکراسی‌های موجود کاسته شود و رونق تجارت بیش از پیش در دستور کار باشد، نفع بیشتری برای کشور دارد. به ویژه در شرایط فعلی که کشور تحت فشار جنگ تحمیلی قرار دارد، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها ضروری است. 
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مناطق آزاد دارای ظرفیت‌های بالایی هستند و تجربه کشور در شرایط جنگی نشان داد که استفاده از ظرفیت این مناطق می‌تواند به لحاظ جلوگیری از کمبود کالا در کشور اهمیت داشته باشد.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: اتاق بازرگانی ، مرز ، واردات
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