آزادسازی سهام عدالت احیای حقوق مالکانه ۴۹ میلیون ایرانی است

جوان آنلاین: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سهام عدالت باید از یک دارایی غیرفعال به سرمایهای در اختیار مردم تبدیل شود، گفت: آزادسازی واقعی سهام عدالت علاوه بر تقویت حقوق مالکانه میلیونها سهامدار، میتواند به افزایش شفافیت، کاهش زمینههای فساد، تقویت خصوصیسازی و بهبود معیشت خانوارها منجر شود.
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان»، با اشاره به جایگاه سهام عدالت در اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز میلیونها ایرانی مالک بخشی از بزرگترین سبد دارایی کشور هستند، اما این ظرفیت ارزشمند هنوز آنگونه که باید در اختیار صاحبان اصلی آن قرار نگرفته است. سهامداران باید بتوانند درباره دارایی خود تصمیم بگیرند و از همه ظرفیتهای اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه فلسفه سهام عدالت، توانمندسازی اقتصادی مردم بوده است، افزود: نباید نقش سهامداران تنها به دریافت سود سالانه محدود شود. هر مالک باید امکان مدیریت دارایی خود، اعمال حقوق مالکانه و استفاده از این سرمایه برای تأمین نیازهای مالی یا سرمایهگذاری را داشته باشد؛ موضوعی که تاکنون به شکل کامل محقق نشده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آزادسازی سهام عدالت میتواند بسیاری از گرههای موجود را باز کند. هرچه مدیریت این داراییها شفافتر و مبتنی بر اراده صاحبان سهام باشد، احتمال شکلگیری رانت، انحصار و تصمیمگیریهای غیرشفاف نیز کاهش خواهد یافت.
ابراهیمپور با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای مدیریتی سهام عدالت گفت: باید زمینه مشارکت واقعی مردم در اداره داراییهایشان فراهم شود. حکمرانی شرکتی زمانی معنا پیدا میکند که سهامداران بتوانند در سرنوشت سرمایه خود نقش مؤثر داشته باشند و مدیران نیز در برابر صاحبان سهام پاسخگو باشند.
وی کاهش تصدیگری دولت را از دیگر دستاوردهای این رویکرد دانست و اظهار کرد: اقتصاد کشور زمانی پویاتر خواهد شد که دولت بیشتر نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند و مدیریت اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی واگذار شود. این موضوع با سیاستهای کلی خصوصیسازی نیز همخوانی دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد ابزارهای نوین برای بهرهبرداری از سهام عدالت تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که مردم ضمن حفظ اختیار کامل نسبت به دارایی خود، بتوانند در صورت نیاز از سهام عدالت بهعنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات یا سایر خدمات مالی نیز استفاده کنند. این رویکرد علاوه بر حفظ سرمایه خانوارها، قدرت اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.
ابراهیمپور همچنین افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد را یکی دیگر از آثار آزادسازی سهام عدالت دانست و گفت: وقتی مردم احساس کنند مالک واقعی بخشی از اقتصاد کشور هستند، حس تعلق اجتماعی تقویت میشود، بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا میکند و این سرمایه میتواند به پشتوانهای برای نسلهای آینده نیز تبدیل شود.
وی با تأکید بر آثار اجتماعی و اقتصادی این اقدام خاطرنشان کرد: هر سیاستی که بتواند دارایی مردم را کارآمدتر کند، در نهایت به بهبود وضعیت معیشتی، افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد و آثار آن در اقتصاد ملی نیز نمایان میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: امروز زمان آن رسیده است که دولت با اتخاذ تصمیمات لازم، مسیر آزادسازی واقعی سهام عدالت را هموار کند. احیای حقوق مالکانه میلیونها سهامدار، تقویت شفافیت و اعتماد عمومی و فراهم کردن امکان مدیریت دارایی از سوی مردم، اقدامی است که میتواند گامی مؤثر در جهت توسعه عدالت اقتصادی و زنده کردن حقوق مردم باشد.