کد خبر: 1372814
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: یورش به شمال قدس، اراده ما برای مقابله با طرح‌های یهودی‌سازی را از بین نمی‌برد

1 جنبش حماس با محکوم کردن تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی قدس اشغالی، اعلام کرد اقدامات نظامی و سیاست‌های سرکوبگرانه این رژیم، فلسطینی‌ها را از مقاومت و دفاع از قدس و مسجدالاقصی بازنخواهد داشت.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سما، هارون ناصرالدین، عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر امور قدس جنبش حماس در بیانیه‌ای با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا برای دومین روز متوالی، تأکید کرد که این تجاوزات هرگز اراده فلسطینی‌ها برای حفظ سرزمین و مقدساتشان را تضعیف نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، .ی گفت: آنچه قدس اشغالی و دیگر مناطق کرانه باختری با آن روبه‌رو هستند، از جمله بازداشت‌های گسترده، تخریب منازل، تبدیل خانه‌ها به پایگاه‌های نظامی و حملات سازمان‌یافته شهرک‌نشینان، بخشی از طرح‌های رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی و تحمیل واقعیتی جدید با هدف یهودی‌سازی این مناطق است.

این مقام حماس تأکید کرد که تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان، تنها به افزایش ایستادگی فلسطینی‌ها، تداوم مقاومت و پافشاری بر دفاع از قدس و مسجدالاقصی خواهد انجامید و از مردم فلسطین می‌خواهیم با همبستگی بیشتر، در برابر تجاوزات اشغالگران ایستادگی کرده و از ساکنان قدس حمایت کنند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که منابع فلسطینی گزارش دادند از بامداد پنج‌شنبه، منطقه میان اردوگاه قلندیا و شهرک کفر عقب به منطقه‌ای کاملاً نظامی تبدیل شده است. نیرو‌های رژیم صهیونیستی با بستن ورودی‌ها، استقرار گسترده نظامیان، خودرو‌های زرهی و تک‌تیراندازان، محدودیت‌های شدیدی بر رفت‌وآمد ساکنان اعمال کردند و با یورش به منازل، مراکز مردمی و اجرای عملیات تخریب و خاک‌برداری، زندگی روزمره ساکنان را مختل کردند.

این عملیات پس از اظهارات «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره ادامه اجرای عملیات گسترده در اردوگاه‌های کرانه باختری بر اساس الگوی جنین، طولکرم و نور شمس انجام شده و نگرانی‌ها درباره گسترش این حملات به مناطق پیرامون قدس اشغالی را افزایش داده است.

برچسب ها: حماس ، رژیم صهیونیستی ، یهودی سازی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

جنگ روانی تنگه‌ها!

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

فوتبال و آن «بالا»!

وزیر صمت عازم پاکستان شد

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

صرفه‌جویی مردم ۲ هزار مگاوات برق تولید کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیاست

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

کارخانه رؤیاسازی هالیوود به خط تولید فراموشی رسید

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار