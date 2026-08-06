کد خبر: 1372812
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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دولت انگلیس تحریم‌ها علیه روسیه را بار دیگر گسترش داد

1 انگلیس فهرست تحریم‌های ضدروسی خود را با افزودن ۱۹ مورد جدید، از جمله ۶ بانک این کشور، بار دیگر گسترش داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «تاس»، بر اساس اطلاعات منتشر شده امروز، پنجشنبه، در وب‌سایت رسمی دولت بریتانیا، این کشور فهرست تحریم‌های خود علیه روسیه را با افزودن ۱۹ مورد جدید به آن گسترش داد.

به گزارش تسنیم، بر اساس محتوای این سند، یک شخص حقیقی و چند سازمان مشمول محدودیت‌های جدید دولت انگلیس شده‌اند. به‌طور مشخص، بانک اوزون، روس‌اکسیم بانک، ریالیست بانک، بانک «سنتر-اینوست»، تلپورت بانک و بانک «استاور» تحریم شده‌اند.

افزون بر این، شرکت‌های Northern Engineering، FRION Ship Management، «نیکوم»، «متال‌کمپلکت»، «پروم‌سیز» و «تکنولوکس» و همچنین شش کشتی ناوگان دریایی روسیه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

در صورت شناسایی حساب‌های شرکت‌های قرار گرفته در فهرست تحریم‌ها در بانک‌های انگلیس، این حساب‌ها مسدود خواهند شد و ورود اشخاص حقیقی مشمول تحریم به خاک این کشور نیز ممنوع خواهد شد.

کارشناسان اروپایی هشدار داده‌اند که تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است پیامد‌های منفی برای خود کشور‌های اعمال کننده به همراه داشته و محدودیت‌های جدید می‌توانند بی‌ثباتی اقتصادی آنها را تشدید کنند.

برچسب ها: روسیه ، تحریم ، انگلیس
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