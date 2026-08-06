جوان آنلاین: بهنام سراج پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار اظهار: نگاه کادر فنی تیم فوتبال صنعتنفت تقویت تمامی خطوط تیم است و در این راستا اقدام به جذب بازیکنان جدید میکند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: یکی از نقاطی که نیاز به تقویت داشت خط دفاعی بود که امروز میثم تهیدست مدافع باتجربه فصل گذشته نساجی مازندران با هدف بالا رفتن کیفیت خط دفاعی به تیم صنعتنفت پیوست.
مدیر تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت: محمدحسین فلاح مدافع فصل گذشته تیم چادرملو اردکان نیز دیگر بازیکنی است که با پیوستن به تیم صنعتنفت با لباس زرد طلایی در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.
تیم فوتبال صنعتنفت آبادان بیست و چهارم مردادماه در نخستین بازی لیگ برتر میزبان ملوان انزلی است.