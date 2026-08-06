رونالدو و ۱۳ ماشین اسپرت لاکچری؛ فقط ۱۱ میلیون یورو ناقابل

جوان آنلاین: ررونالدو با انتشار عکس ماشین‌های خود از عبارت «اسباب‌بازی‌های من» استفاده کرد. خودرو‌های او شامل ۴ فراری، یک لامبورگینی، یک پورشه، ۲ بوگاتی و یک مک‌لارن و چندین وسیله نقلیه دیگر است. او ۱۳ ماشین اسپرت دارد که ارزش این مجموعه تقریباً ۱۱ میلیون یورو برآورد می‌شود. خودرو‌هایی که نشان از علاقه وی به اتومبیل و البته درآمد بسیار او برای خرید آنها دارد.

به گزارش ایرنا، رونالدوی ۴۱ ساله، از زمان حذف پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶، تعطیلات تابستانی طولانی مدتی را سپری کرده، در حالی که تیم النصر اردوی تمرینی پیش فصل خود را در لیسبون پرتغال بدون او پشت سر گذاشت. در این مدت وی دیدار کوتاهی با هم‌تیمی‌ها خود داشت و قرار است به زودی به جمع بازیکنان النصر اضافه شود.