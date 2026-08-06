قطع همکاری با قلعه نویی همچنان سوژه است/ نظر برخی مسئولان تغییر کرد!

فضای حاکم بر هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی دستخوش تغییر شده و برخی از اعضا که پیش‌تر منتقد او بودند اکنون موفق ادامه حضور او تا جام ملت‌های آسیا هستند.

جوان آنلاین: معادلات مربوط به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در روز‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است به طوری که برخی اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال که تا چندی پیش در زمره مخالفان ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی قرار داشتند، حالا موضعی متفاوت اتخاذ کرده‌اند.

به گزارش مهر، این تغییر نگاه پس از آن شدت گرفت که طی چند روز گذشته رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های متعدد میان اعضای هیئت‌رئیسه به وجود آمد تا بحث تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی بزرگسالان یکی از مهم‌ترین مباحثه بین آنها باشد که نتیجه این رایزنی‌ها، تغییر تدریجی فضای تصمیم‌گیری در هیئت‌رئیسه بوده است؛ به گونه‌ای که برخی مخالفان سابق، با این استدلال که ثبات فنی می‌تواند شانس موفقیت تیم ملی در جام ملت‌های آسیا را افزایش دهد، به جمع موافقان ادامه همکاری با قلعه‌نویی نزدیک شده‌اند.

هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره آینده نیمکت تیم ملی اعلام نشده است، اما فضای موجود در فدراسیون نسبت به هفته‌های گذشته تفاوت محسوسی پیدا کرده و کفه ترازو بیش از گذشته به سود ادامه حضور امیر قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان سنگینی می‌کند. موضوعی که در صورت تداوم این روند، می‌تواند هرگونه بحث درباره تغییر کادر فنی را دست‌کم تا پایان این رقابت‌ها از دستور کار خارج کند.

این در حالی است که تیم ملی ایران در جام ملت‌های قبلی با هدایت قلعه نویی از صعود به فینال باز ماند و در جام جهانی نیز با سه تساوی متوالی نتوانست راهی دور بعدی این رقابت‌ها شود.