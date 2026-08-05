سریال نوستالژیک «آژانس دوستی» در آستانه تولید فصل دوم

جوان آنلاین: این سریال که یکی از برندهای موفق تلویزیون در سالهای گذشته به شمار میرود، در راستای سیاستهای جدید مرکز سیمافیلم برای احیای آثار ماندگار، بار دیگر مقابل دوربین خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، «آژانس دوستی» در زمان پخش خود با استقبال مخاطبان روبهرو شد و علاوه بر این، سکوی معرفی و دیدهشدن برخی هنرمندان در سینما و تلویزیون بود.
داستان این مجموعه در یک آژانس تاکسی روایت میشد؛ جایی که هر قسمت با ورود یک یا دو مسافر، قصهای تازه و متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار میداد.
زندهیادان اسماعیل داورفر، فردوس کاویانی و حسین پناهی و همچنین پژمان بازغی، حمید لولایی، اصغر همت و سحر جعفری جوزانی بازیگران این سریال بودند.