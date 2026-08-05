جوان آنلاین: مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت وگویی اعلام کرد که افزایش سه تا چهاربرابری برخی قبض‌های برق ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک‌بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر می‌کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به نحوه تعیین الگوی مصرف اظهار کرد: الگوی مصرف بر اساس میزان مصرف ۷۵ درصد مشترکان هر منطقه تعیین می‌شود و مشترکانی که کمتر از این الگو مصرف کنند، از یارانه برخوردار می‌شوند و برای مصرف بهینه نیز پاداش دریافت می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق افزود: الگوی مصرف مناطق عادی در ماه‌های تابستان تا پایان شهریور ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه است، در حالی که این رقم در دوره اردیبهشت ۲۰۰ کیلووات‌ساعت تعیین شده بود. مناطق گرمسیر نیز الگوهای متفاوتی دارند.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: عبور از الگوی مصرف موجب افزایش پلکانی هزینه برق می‌شود و حتی بخشی از مصرف نیز ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. بنابراین اگر مشترکان مطابق الگوی تعیین‌شده مصرف کنند، مانند حدود ۷۵ درصد مردم، قبض سنگینی برای آنها صادر نخواهد شد.

وی به مشترکان توصیه کرد برای بررسی علت افزایش مبلغ قبض، میزان مصرف فعلی خود را با ماه‌ها یا سال‌های گذشته مقایسه کنند. در صورت وجود مغایرت یا مشکل، امکان پیگیری از طریق سامانه ۱۲۱ فراهم است.