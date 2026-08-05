فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزهای جمهوری اسلامی با حضور نیروهای مسلح و همراهی مردم با عزت و اقتدار حفظ شده و باید ظرفیت‌های قانونی برای رونق معیشت مرزنشینان تقویت شود.

جوان آنلاین: سردار علی‌اکبر جاویدان صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه بیش از پنج هزار و ۵۰۰ شهید استان کردستان، اظهار کرد: مردم این استان در طول سال‌های گذشته با ایستادگی، شجاعت و غیرت از انقلاب، کشور و مرزهای جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه کردستان سرزمین دلاوری و مجاهدت است، افزود: مردم این خطه در دوران پیش از انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و سال‌های پس از آن همواره در برابر توطئه‌ها ایستاده‌اند و پیشمرگان مسلمان کرد و رزمندگان این استان نقش ماندگاری در تاریخ دفاع از کشور داشته‌اند.

کردستان نماد مقاومت و ایستادگی در دفاع از کشور است

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به شهدای ترور و مدافعان امنیت در کردستان، عنوان کرد: بسیاری از شخصیت‌های برجسته، ائمه جمعه، رزمندگان، نیروهای نظامی و انتظامی و خدمتگزاران مردم در این استان مظلومانه به شهادت رسیدند که یاد و خاطره آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

جاویدان با بیان اینکه امروز نیز کشور در شرایط دفاعی قرار دارد، گفت: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آغازکننده جنگ نبوده، اما در برابر هر تهدیدی با قدرت از عزت، امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.

وی ادامه داد: دشمنان با محاسبات اشتباه تصور کردند با اقدامات تروریستی و هدف قرار دادن فرماندهان و مسئولان می‌توانند ستون امنیت کشور را متزلزل کنند، اما حضور مردم در میدان و آمادگی نیروهای مسلح این توطئه‌ها را خنثی کرد.

مرزهای کشور در دوران تهدید نیز فعال و امن باقی ماند

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به مأموریت‌های این نیرو در حفاظت از مرزهای کشور، گفت: مرزبانی افتخار دارد که از مرزهایی دفاع می‌کند که نماد شرف، عزت و اقتدار ملت ایران است و تلاش می‌کند امنیت پایدار را برای مرزنشینان و همه مردم کشور فراهم کند.

وی افزود: در طول هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز مشترک با ۱۵ کشور، مرزبانان جمهوری اسلامی در حوزه امنیتی، خدماتی و دیپلماسی مرزی اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌اند و حتی در شرایط جنگی نیز هیچ‌کدام از مرزها تعطیل نشد.

جاویدان تأکید کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد ناامنی در مناطق مرزی و هدف قرار دادن پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، زمینه آشوب داخلی را فراهم کند، اما با ایستادگی نیروهای مسلح و هوشیاری مردم این توطئه‌ها ناکام ماند.

مرزنشینان شریک امنیت پایدار هستند

وی با تأکید بر جایگاه مردم مرزنشین در تأمین امنیت کشور، گفت: مرزنشینان اصلی‌ترین مرزبانان جمهوری اسلامی هستند و امنیت امروز مرزها بخشی از نتیجه همراهی و مشارکت همین مردم است.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به اهمیت توجه به معیشت مرزنشینان، اظهار کرد: مردم مناطق مرزی باید بتوانند از ظرفیت‌های قانونی برای فعالیت اقتصادی استفاده کنند تا زمینه سوءاستفاده افراد سودجو از مشکلات معیشتی آنان فراهم نشود.

جاویدان افزود: قانون تجارت مرزی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای کولبری قانونی می‌تواند در مسیر حمایت از معیشت مردم مرزنشین مورد استفاده قرار گیرد و لازم است دستگاه‌های مسئول برای اجرای بهتر این ظرفیت‌ها همکاری کنند.

آمادگی مرزبانی برای حمایت از توسعه اقتصادی مرزها

وی با بیان اینکه مرزبانی در کنار مردم و دولت قرار دارد، تصریح کرد: اگر بسترهای قانونی فعالیت اقتصادی در مرزها فراهم شود، مرزبانی و نیروهای انتظامی با تمام توان برای تأمین امنیت این فعالیت‌ها حضور خواهند داشت.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان با تقدیر از خدمات سردار فرج رستمی فرمانده سابق مرزبانی کردستان، اظهار کرد: سردار احمدرضا حاتمی به عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان کردستان مسئولیت مهمی بر عهده گرفته و انتظار می‌رود با حمایت مسئولان و همراهی مردم، مسیر خدمت و تأمین امنیت مرزهای استان را ادامه دهد.