آستان مقدس علوی: ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از نجف به کربلا رفتند

یکی از اعضای هیات مدیره آستان مقدس علوی اعلام کرد: شمار زائرانی که از نجف اشرف به کربلا اعزام شدند، به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید.

جوان آنلاین: «حیدر العیساوی» عضو هیات مدیره آستان مقدس علوی گفت: شمار زائرانی که از نجف اشرف به کربلا اعزام شدند به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید.

وی همچنین افزود: هیچ مشکلی در جریان مراسم اربعین ثبت نشده است.

از سوی دیگر، «رحیم یونس رحیم »فرمانده منطقه پنجم مرزبانی عراق به انسجام دستگاههای امنیتی برای موفقیت آمیز بودن مراسم اربعین اشاره و عملکرد ادارات خدماتی را عالی توصیف کرد.

«مصطفی سند» وزیر ارتباطات عراق نیز از ثبت رکوردی بی سابقه در تاریخ این کشور در زمینه پهنای باند بین المللی ترافیک اینترنت در طی ایام مراسم اربعین خبر داد و با انتشار پستی در فیس بوک اعلام کرد: مجموع تماس های بین المللی ورودی به عراق طی مراسم اربعین به ۴ میلیون ۹۳ هزار و ۲۲۹ تماس رسید، در حالی که تعداد تماس های بین المللی خروجی ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۵۱ تماس بوده است.

وی افزود: ظرفیت بین المللی ترافیک اینترنت رکوردهایی بی سابقه در تاریخ عراق ثبت کرد و به ۸.۶۳ ترابیت بر ثانیه رسید، در حالی که این شاخص نشان از چهش بزرگ در حجم استفاده از خدمات ارتباطی و اینترنتی طی این ایام دارد.

وزیر ارتباطات عراق ادامه داد: این آمار و داده ها درآمد مالی بسیار بالایی را روانه خزانه دولت کرده است. این شاخص ها نمایانگر توانمندی زیرساخت های ارتباطی عراق در جذب و پشتیبانی از افزایش چشمگیر ترافیک ارتباطات و اینترنت طی ایام مراسم اربعین است.

از سوی دیگر شماری از استان های عراق امروز چهارشنبه به صورت رسمی تعطیل شدند.

منابع عراقی اعلام کردند: استان کربلا روز چهارشنبه برای تقدیر از تلاش های گسترده مردم و ادارات تعطیل شده است. این تصمیم برای تداوم ارائه خدمات به زائران اتخاذ شده است. استان نجف نیز چهارشنبه تعطیل اعلام شده است.

«حسین العیساوی» رئس شورای استان نجف هم اعلام کرد که این تصمیم به دنبال افزایش دمای هوا و تلاش های گسترده کارکنان ادارات این استان در مراسم اربعین اتخاذ شده است.

استان بابل عراق نیز برای تداوم خدمات رسانی به زائران اربعین به صورت رسمی تعطیل شده است.

همزمان «یوسف مکی کناوی» استاندار نجف اشرف روز سه شنبه از موفقیت آمیز بودن طرح امنیت، خدماتی و بهداشتی مراسم اربعین خبر داد.