فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ برای گروه اول ایرانیان ساکن در کشور با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ جدید (از دی ۱۴۰۴) آغاز می‌شود.

بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و نیز خانوارهای نیروهای مسلح از فردا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

مبلغ این یارانه غیر نقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان بوده و حدود ۸۷ میلیون نفر از ایرانیان ساکن در کشور نیز این کمک معیشت ماهانه را دریافت می‌کنند.

گفتنی است، بنا بر تاکید ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، مبلغ کالابرگ با توجه تغییر نرخ اقلام، ضرورت دارد فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و رقم این کمک معیشت به‌روزرسانی شود؛ این در حالی است که این مبلغ از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ماه امسال تغییری نکرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۶ درصد است و در این گروه، نرخ تورم سالانه نان و غلات ۱۲۲.۸ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن ۹۷.۹ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۹۹.۲ درصد، روغن و چربی‌ها ۱۶۲.۳ درصد، میوه و خشکبار ۹۹.۳ درصد و سبزیجات ۵۹.۵ درصد گزارش می‌شود.