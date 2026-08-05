کد خبر: 1372570
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲
سیاست » اخبار کلی

ستاد حقوق بشر: روز حقوق بشر اسلامی نماد مقاومت در برابر غرب است

حقوق بشر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» را نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر سلطه فرهنگی و سیاسی غرب توصیف کرد.

جوان آنلاین: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» اعلام کرد: دنیای غرب همواره کوشیده است با نادیده انگاشتن فرهنگ غنی سایر ملل از جمله کشورهای اسلامی، ارزش‌های خودساخته لیبرال دمکراسی حاکم بر جوامع خود را در پوشش حقوق بشر بر جهانیان تحمیل نماید و از این منظر، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، نماد مقاومت کشورهای اسلامی دربرابر زیاده خواهی و سلطه فرهنگی و سیاسی غرب محسوب می شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«و لقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا»

فرارسیدن چهاردهم مردادماه مطابق با 5 اوت، به عنوان روز "حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" و نامگذاری آن از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی در سال ۱۳۸۷ خورشیدی که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و با هدف فاصله گرفتن از رویکرد مادی و اومانیستی حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، محقّق گردیده است، نه تنها نقطه عطفی در فرایند تلاش‌های گسترده کشورهای اسلامی برای جلوگیری از جهانی شدن و محوریّت یافتن فرهنگ غربی و تحقّق مردم‌سالاری دینی و حاکمیّت عقلانیّت اسلامی در همه کشورهای اسلامی است که نخستین شرط لازم برای دست یابی به ارزش ها و کرامت انسانی و اسلامی بوده، بلکه یادآور گرامی‌داشت این روز توسط کشورهای اسلامی می باشد .

گرامی‌داشت این روز علاوه بر کشورهای اسلامی در تقویم شمسی از دو جنبه برای آحاد ملّت ایران شایسته تکریم می باشد، از سویی مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت و طلیعه آزادی خواهی مردم مبعوث شده ایران اسلامی می‌باشد و از سویی روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی. آزادی و کرامت انسانی ودیعه الهی است که بایستی مورد توّجه همگان، اعم از افراد و دولت‌ها قرار گیرد. رعایت این اصول در تبیین و تضمین حقوق بشر نقش بسیار برجسته ای ایفا می‌کند.

آنچه مبرهن است حقوق بشر در اسلام منبعث از «تکریم الهی از انسان» است. اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای به منصه ظهور رسیدن هویّت اسلامی در سطح بین‌المللی و بیان دیدگاه‌ها و نظرات این دین الهی درخصوص حقوق انسان‌هاست. دنیای غرب همواره کوشیده است با نادیده انگاشتن فرهنگ غنی سایر ملل از جمله کشورهای اسلامی، ارزش‌های خودساخته لیبرال دمکراسی حاکم بر جوامع خود را در پوشش حقوق بشر بر جهانیان تحمیل نماید و از این منظر، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، نماد مقاومت کشورهای اسلامی دربرابر زیاده خواهی و سلطه فرهنگی و سیاسی غرب محسوب می شود.

شرایط حاکم در عرصه بین المللی و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعال در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به منظور دست یابی به ابزار و راه‌کارهای نشر ارتقاء و حفظ تعالی و ارزش های اسلامی در حوزه حقوق بشر و همچنین حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام راستین و نیز مبارزه علیه اهانت به اسلام و تشویق گفتگوی میان مذاهب ایجاب و ضرورت می نماید روزی به عنوان "روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" انتخاب شود تا در آن روز فرصتی برای امّت اسلامی فراهم گردد تا مسلمانان بتوانند در خلال آن، حقوق بشر در اسلام و ارزش های واقعی کرامت انسانی را به جامعه جهانی معرفی کرده و در خصوص چالش های حقوق بشری جهان امروز به تبادل نظر بپردازند. از این رو جمهوری اسلامی ایران در قریب به پنج دهه گذشته همواره تلاش نموده با گرامی‌داشت این روز زمینه ای در جهت معرفی منابع حقوق بشر در اسلام و تسهیل تعاملات علمی و فرهنگی با هدف مفهوم سازی در حوزه حقوق بشری از دیدگاه اسلامی را فراهم سازد و مدل و الگوی مناسبی از مردم‌سالاری دینی و اداره حکومت بر اساس عقلانیّت اسلامی ارائه نماید. لذا این ابتکار، از یک سو نقطه عطفی در تبیین گفتمان فرهنگی- تمدّنی جهان اسلام و سیره و سنت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و پاسداشت مبانی و ارزش‌های متعالی دین مبین اسلام در دفاع از حقوق و کرامتی الهی بشر به حساب می‌آید و از دیگر سو گامی اساسی در جهت ممانعت از سیطره و محوریّت یافتن گفتمان غربی حقوق بشر محسوب می شود.

تقارن گرامی‌داشت این مناسبت در سال جاری با ایام سوگواری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و خاندان واجب التعظیم ایشان که نمادی علیه کفرستیزی و مقابله با زورگویان عالم است، خود گواهی بر ضرورت تکریم انسان ها و حفظ ارزش های حقوق بشری قلمداد می گردد.

همچنین همزمانی این مناسبت با برپایی حضور ملّت مبعوث شده ایران اسلامی در میدان مبارزه علیه استکبار جهانی به سرکردگی دولت کودک کش آمریکا و سرسپردگی رژیم غاصب صهیونیستی و انتقام خون خواهی قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه) و صدها شهید گلگون کفن در حوادث چند ماه گذشته و نیز به یاد مظلومیّت 168 کودک و کارکنان شهید مدرسه شجره طیبه در میناب، مبیّن آزادی خواهی و احترام به کرامت انسانی و پاسداری از خون شهدا و ارزش‌های والای اسلامی و انسانی است.

علی ایحال ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی‌داشت سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، قویاً اعتقاد دارد که کشورهای اسلامی استعدادها و زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی با تکیه بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی را دارا بوده و حوادث ضد اسلامی اخیر از سوی مستکبران عالم دلیل بر حقانیّت دین مبین اسلام است.

برچسب ها: حقوق بشر ، حقوق بشر آمریکایی ، قوه قضایی
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