مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز ادامه دارد

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: این مذاکرات به عنوان گفت‌وگو میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.

وی افزود: گفتگوها تاکنون در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود و ایران در تلاش است با همکاری عمان، سازوکارهای لازم برای ترتیبات آینده مدیریت تردد کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تدوین کند.

سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد: نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.