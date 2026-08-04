لیگبرتر بسکتبال مردان ایران پس از بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
تکلیف تیمهای شرکتکننده در فصل جدید لیگبرتر بسکتبال مشخص شد و مسابقات این فصل با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد. طبق اعلام سازمان لیگ، تیم مهگل نیز برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده و با نهایی شدن درخواست نماینده البرز، تعداد تیمهای لیگ به ۱۲ تیم افزایش یافت.
شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان و مهگل البرز، ۱۰ تیم لیگبرتری فصل گذشته هستند و دو تیم نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان نیز از لیگ حرفهای به لیگبرتر صعود کردهاند.
میثم علیپور، رئیس سازمان لیگ بسکتبال، در گفتوگو با مهر، روند قطعی شدن برگزاری این فصل با حضور ۱۲ تیم را تشریح کرد: «مهگل البرز به عنوان دوازدهمین تیم برای حضور در فصل پیشروی لیگبرتر باشگاههای کشور اعلام آمادگی کرد. با توجه به اعلام آمادگی قبلی ۱۱ تیم، مجموع تیمهای متقاضی حضور در فصل جدید به ۱۲ تیم رسید. مبنای کار از ابتدای برنامهریزی برای برگزاری مسابقات سال جاری این بود که لیگبرتر را حداکثر با ۱۲ تیم برگزار کنیم. تنها مورد عدم برگزاری مسابقات با ۱۱ تیم یا هر عدد فرد دیگر بود، چراکه باعث استراحت اجباری یک تیم در هر هفته و طولانیتر شدن مسابقات به نسبت تعداد تیمها میشد.»
رئیس سازمان لیگ با تأکید بر اینکه تیم جدیدی به لیگ امسال اضافه نخواهد شد، گفت: «اساس کار برای پذیرش تیمها در فصل جدید لیگبرتر، اعلام آمادگی رسمی آنها به سازمان لیگ بود که این کار توسط هر ۱۲ تیم متقاضی انجام شده است. بنابراین حضور این تیمها در این فصل از مسابقات قطعی است و تیم جدید دیگری هم به ترکیبشان اضافه نخواهد شد. پیش از این نشستی آنلاین میان سازمان لیگ و مسئولان تیمهای شرکتکننده در لیگبرتر در مورد چگونگی برگزاری مسابقات برگزار شد. طی روزهای آینده نیز نشست هماهنگی برای فصل جدید را برگزار میکنیم و نحوه برگزاری مسابقات و چگونگی پیگیری آن، تصمیمات مصوب در این نشست است.»
رئیس سازمان لیگ در خصوص زمان شروع لیگبرتر مردان اظهار داشت: «تیمملی باید در پنجره انتخابی جامجهانی شرکت کند و بعد از آن هم مهیای حضور در بازیهای آسیایی شود. با این اوصاف قاعدتاً بعد از بازیهای آسیایی، لیگبرتر را آغاز میکنیم. در مورد زمان آغاز با مسئولان تیمها به جمعبندی خواهیم رسید.»