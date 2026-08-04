ترامپ آخرین امید جیانی برای بقا 

رئیس ضدفوتبال فیفا برای مقابله با منتقدان و فرار از لبه پرتگاه، تنها امیدش به حمایت دونالد ترامپ است، وگرنه در دنیای فوتبال دیگر هیچکس از جیانی اینفانتینو حمایت نمیکند.
پروژه جنجالی اینفانتینو، نهتنها اجرایی نشد، بلکه باعث شد اکثر کشورهای عضو و کنفدراسیونها علیه او متحد شوند و رئیس پرحاشیه را برای استعفا تحتفشار قرار دهند.
شکست پشت شکست
جیانی اینفانتینو بعد از حواشی بسیار زیاد جامجهانی و دخالت علنی سیاست در فوتبال، به جای آنکه جو را آرام کند، با رونمایی از پروژه FIFA Forward Enterprise) FFE) و اقدام برای فروش سهام جامجهانی به بخش خصوصی، بهانه جدیدی به منتقدان پرتعدادش داد تا اینبار مدیران ارشد کنفدراسیونها علناً علیه اینفانتینو موضعگیری کنند و خواهان استعفایش شوند. رئیس سوئیسیـ ایتالیایی خیال میکرد اگر با برادر داماد دونالد ترامپ شریک شود و درصدی از سرمایه ۴/۲ میلیارد دلاری به کنفدراسیونها بدهد، میتواند همه مخالفانش را با خود همراه کند، ولی همانطور که انتظار میرفت، اکثریت برای آنکه فوتبال بیش از این نابود نشود، علیه جیانی متحد شدند.
مخالفان جدی
یوفا و کونکاکاف، سردمدار مخالفت با اینفانتینو هستند و بهنظر میرسد الکساندر چفرین، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا و ویکتور مونتالیانی، رئیس کنفدراسیون فوتبال امریکای شمالی، مرکزی و کارائیب، تا رئیس ۵۶ ساله را از سمتش پایین نکشند، دست از رئیس فیفا برنخواهند داشت. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در بیانیهای مخالفتش با طرح جنجالی فیفا را اعلام کرد. هرچند گفته میشود چند کشور عربی از جمله قطر، امارات و لبنان همچنان حامی اینفانتینو
هستند!
بیانیه رسمی یوفا آغازگر انتقادها بود و پس از آن نیز کونکاکاف وارد گود شد. تحریم همه تورنمنتهای بینالمللی، تصمیم اولیه اعضای اروپایی فیفا برای مخالفت با پروژه تجاری اینفانتینو بود. به رغم منتفی شدن این طرح، آنها دستبردار نیستند؛ تحریم جامجهانی باشگاهها هدف بعدی آنهاست. طبق اعلام رسانهها، چفرین به زودی جلسهای سرنوشتساز با ناصر الخلیفی، رئیس اتحادیه باشگاهها در سالزبورگ برگزار خواهد کرد تا در مورد تحریم جامجهانی باشگاههای ۲۰۲۹ تصمیمگیری کنند. هدف از اینکار وادار کردن جیانی اینفانتینو به استعفا و ممانعت از کاندیداتوری او برای انتخابات مارس ۲۰۲۷ است.
فدراسیون فوتبال ولز با انتشار بیانیهای، حمایتش از رئیس فعلی فیفا را در انتخابات سال آینده پس گرفت. در بیانیه این فدراسیون آمده است: «عدم اولویت دادن به منافع فوتبال، شکستی است که نمیتوانیم آن را بپذیریم.» صربستان، فنلاند، انگلیس و سوئد نیز در انتخابات آتی از اینفانتینو حمایت
نخواهند کرد.
ترامپ ردتماس کرد
پروژهای که دونالد ترامپ و دامادش پشتشان هستند، رئیس فیفا را به لبه پرتگاه کشانده و به جای حمایت، پشت اینفانتینو را خالی کردهاند. به گفته نشریه تایمز، با اینکه اینفانتینو برای تماس تلفنی با ترامپ تلاش کرده، اما رئیسجمهور امریکا حتی حاضر نشده با او صحبت کند. با اینحال گفته میشود رئیس توانسته با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا حرف بزند.
بیانیه تباس
رئیس لالیگا بار دیگر رئیس ۵۶ ساله فیفا را آماج انتقادهای تند خود قرار داد. خاویر تباس که پیش از این هم یکی از مخالفان سرسخت اینفانتینو بوده، در بیانیهای از رئیس فیفا خواست دست از سر فوتبال بردارد: «جیانی اینفانتینو نباید به عنوان رئیس فیفا باقی بماند. اینکه فیفا پیشنهاد او را برای خصوصیسازی مسابقاتش پس گرفته، خبر خوبی است، اما خیلی اشتباه است اگر فکر کنیم این کار، مشکل مدیریتی و
حکمرانی فیفا را حل کرده است. کنفدراسیونها، فدراسیونها، لیگها و بازیکنان نباید صرفاً این عقبنشینی را بپذیرند و موضوع را تمام شده بدانند. ریشه این مسئله بسیار عمیقتر از این حرفهاست. آیا عقبنشینی از کارت قرمز پس از مداخله سیاسی را به این زودی فراموش کردهایم؟ پروندهای را که در کنگره امریکا باز شده و از جیانی اینفانتینو خواسته شده در مورد سوءرفتارهای بسیار جدی شهادت بدهد، چطور؟ فوتبال جهان به رهبری جدید نیاز دارد که ساختار مدیریتی آن را مدرن کند، اعتبار نهادی آن را بازگرداند و تصمیمات آینده را پس از ارزیابی پیامدهای ورزشی، اقتصادی و اجتماعی آنها و با مشورت ذینفعان واقعی شکل دهد، نه اینکه آنها را یکجانبه تحمیل کند.»