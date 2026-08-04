سکوی نخست آسیا، هدف مشترک وزیر کبدی و کوراش

جوان آنلاین: زمان زیادی تا آغاز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا باقی نمانده است. مسابقاتی که از ۲۸ شهریورماه با حضور ورزشکارانی از ۴۵ کشور آسیایی برگزار می‌شود و قرار است ۱۶ روز برای کسب مدال و سکو با یکدیگر به رقابت بپردازند. رقابت حائز اهمیتی که وزیر ورزش را بر آن داشته تا طی روز‌های گذشته زمان زیادی از وقت خود را صرف بازدید از اردوی تیم‌هایی کند که این روز‌ها خود را برای حضوری پرقدرت در ناگویا آماده می‌کنند، رشته‌هایی، چون کبدی و کوراش که آخرین میزبانان دنیامالی و معاونینش بودند.

بازدید از اردوی تیم‌هایی که قرار است عازم ناگویا شوند، اما صرفاً به سرکشی از روند آماده‌سازی آنها محدود نمی‌شود و پیام روشنی برای ملی‌پوشان دارد، چراکه دنیامالی در گپ‌وگفتی که با ملی‌پوشان رشته‌های مختلف از جمله کبدی و کوراش داشته به طور جدی تأکید کرده که دیگر تنها به حضور روی سکو فکر نمی‌کند و هدف کسب بیشترین مدال طلا و ثبت بهترین عملکرد تاریخ ایران پس از انقلاب در بازی‌های آسیایی است.

در همین راستا، دنیامالی در بازدیدی که از اردوی تیم‌ملی کبدی داشت، این رشته را یکی از ستون‌های مدال‌آوری ایران در بازی‌های آسیایی خواند و با اشاره به رشد کبدی در کشور‌های شرق آسیا تأکید کرد مأموریت تیم‌های ملی زنان و مردان ایران در این رقابت‌ها کسب مدال طلاست: «همانطور که در جاکارتا هر دو تیم با تکیه زدن بر سکوی نخست به کار خود خاتمه دادند، انتظار وزارت ورزش در ناگویا نیز تکرار همین موفقیت است.»

اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی هم در راستای هدفی که وزیر ورزش بر عملی شدن آن تأکید داشت، از برگزاری ۹ مرحله اردوی فشرده و در پیش بودن سه مرحله اردوی دیگر تا آغاز بازی‌های آسیایی خبر داد. او با اشاره به حضور فاضل اتراچالی در پنجمین دوره بازی‌های آسیایی، این ملی‌پوش را نمادی از ثبات و افتخارآفرینی کبدی ایران دانست و هدف اصلی این فدراسیون را کسب مدال طلا برای کاروان

ایران خواند.

کوراش یکی دیگر از رشته‌های ورزشی بود که وزیر ورزش روز دوشنبه از اردوی آن بازدید کرد. رشته‌ای که هدایت تیم ملی مردان آن را الیاس علی‌اکبری، یکی از مدال‌آوران این رشته به عهده دارد. شاید به همین دلیل هم بود که دنیامالی در بازدید از اردوی آن تأکید کرد این دوره کوراش نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه نهایی ایران خواهد داشت. وزیر ورزش در گفت‌و‌گو با شاگردان الیاس علی‌اکبری نیز تأکید کرد دیگر فقط به سکو فکر نمی‌کنیم: «نگاه وزارت ورزش نسبت به کوراش تغییر کرده و این‌بار هدف کسب مدال طلای هر دو بخش مردان و زنان است.» روی صحبت دنیامالی، اما صرفاً با تیم ملی مردان نبود و با اشاره به استفاده از مربی خارجی در تیم بانوان، از افزایش حمایت‌ها برای توسعه تدریجی کوراش بانوان خبر داد. توسعه‌ای که به اعتقاد وزیر باید بر پایه زیرساخت، آموزش مربیان و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی شکل بگیرد.

در حاشیه بازدید از اردوی کوراش، علی‌اکبری که خود سابقه کسب برنز مسابقات جهانی و طلای بازی‌های آسیایی جاکارتا را دارد و سال ۲۰۱۸ نیز بهترین کوراش‌کار مرد سال آسیا و جهان شد، با اشاره به طلای ایران در دوره‌های اخیر بازی‌های آسیایی، از ظرفیت بالای کوراش برای کسب افتخارات بیشتر به شرط حمایت و برگزاری منظم اردو‌ها گفت: «کوراش می‌تواند همانند کشتی به یکی از رشته‌های ثابت طلایی ایران تبدیل شود.»

در کنار تأکید بر آمادگی فنی، حمایت‌های مالی نیز یکی از محور‌های مهم این بازدید‌ها بود، به‌طوری‌که مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، وعده پرداخت پاداش ۶ میلیارد تومانی در ازای کسب مدال طلا در ناگویای ژاپن را داد. رقمی که البته براساس گفته‌های هاشمی برای بانوان در صورت ایستادن بر سکوی نخست بازی‌های آسیایی یک میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و قسمت خوب ماجرا این بود؛ پاداشی که معاون وزیر ورزش وعده‌اش را داده، جدا از پاداش‌هایی است که فدراسیون‌ها برای مدال‌آوران خود در نظر گرفته‌اند. برای مثال، فدراسیون ورزش‌های آبی جدا از پاداشی که کمیته ملی المپیک در نظر گرفته، وعده پرداخت ۴ میلیارد تومان برای هر طلا، ۲ میلیارد برای هر نقره و یک میلیارد تومان بابت کسب مدال برنز داده است. تصمیمی که نشان می‌دهد رقابت برای موفقیت در ناگویا تنها در میدان مسابقه جریان ندارد و حمایت از ورزشکاران وارد فاز تازه شده است.

البته تلاش برای آماده‌سازی در سایر رشته‌ها نیز به وضوح دیده می‌شود. جودو با برگزاری اردوی مشترک در تاجیکستان، اسکواش با حضور در اردو و مسابقات بین‌المللی بنگلادش و ازبکستان، دوومیدانی با اعزام ورزشکاران به بلاروس و تیم‌ملی فوتبال امید ایران با برنامه‌ریزی برای رسیدن به آمادگی ایده‌آل بعد از مشخص شدن زمان و برنامه دقیق مسابقات مرحله گروهی. البته در این بین هستند مربیانی، چون مریم سلطانی، سرمربی تپانچه ایران که به‌رغم عدم نتیجه‌گیری شاگردانش در جام‌جهانی به کسب نتایج شایسته در ناگویا امیدوار هستند.