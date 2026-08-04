انگار سرسپردگی و نوکرصفتی را برای برخی کشورها بنام زدهاند. تفاوتی هم نمیکند در کدام عرصه باشد؛ سیاست، اقتصاد، روابط اجتماعی و حتی ورزش این کشورها همه جا باید نوکری خود را به اربابانشان ثابت کنند. کشورهایی که نقش گاو شیرده مستکبران را ایفا میکنند و بدون اجازه آنها آب هم نمیخورند تا هر وقت زمانش رسیدسرشان هم بریده شود.
این روزها در حالی که ائتلافی جهانی علیه اینفانتینو، رئیس فیفا به سبب سیاستهای غلط او در فدراسیون بینالمللی فوتبال و خوشخدمتیهایش به رئیسجمهور فاسد امریکا شکل گرفته شنیدن خبر حمایت برخی کشورهای عرب آسیایی از رئیس سوئیسی فیفا بسیار تأملبرانگیز است. کشورهایی که امروز باعث شرمساری فوتبال و لکه ننگی بر پیشانی فوتبال جهان هستند.
براساس اخبار منتشر شده برخی از کشورها از جمله امارات، قطر، کویت، لبنان، سریلانکا و بوتان حمایت خود را از برنامههای اینفانتینو از جمله طرح فروش جام جهانی به شرکت سرمایهگذاری خصوصی جاش کوشنر برادر کوچکتر جرد کوشنر، داماد ترامپ اعلام کردهاند. کشورهایی که کمترین اهمیت در فوتبال جهان را دارند، اما حالا به عنوان لکه ننگ در اتحاد جهان فوتبال علیه رئیس خودکامه فیفا شناخته میشوند. البته از چنین کشورهایی توقع دیگری هم نمیتوان داشت، به هر حال در عمر چند دههای خود همیشه و همه جا نوکر امریکا و استکبار بودهاند و امروز هم نمیتوانند حرفی مخالف حرف اربابشان بزنند.
جای تعجب ندارد اگر چنین کشورهایی از اینفانتینو حمایت کنند. به هر حال آنها در شرایط عادی و از راه درست تقریباً هیچگاه شانسی برای حضور در جام جهانی ندارند، مگر اینکه سر کیسه را شل کنند. پس حالا که اینفانتینو این مسیر را برای آنها راحت کرده، چرا نباید از او حمایت کنند. اول اینکه در جام جهانی ۶۴ تیمی که البته دیگر هیچ شباهتی به جام جهانی ندارد، شانس حضور پیدا میکنند. در ثانی و مهمتر اینکه میتوانند با پرداخت پول به شرکت وابسته به ارباب فاسدشان جلوی او هم خوشرقصی کنند.
جای تأسف است که کنفدراسیون فوتبال آسیا با وجود مخالفت اولیه با طرح فروش جام جهانی در قبال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی برخی فدراسیونهای عضو سکوت کرده است. جای تأسف دارد که فوتبال آسیا، بهخصوص فوتبال برخی کشورهای خودفروخته عربی مسیر پیشرفت را اشتباه طی میکنند. جای تأسف است در حالی که پیشرفت فوتبال در کشورهایی مانند ژاپن و کرهجنوبی باعث سرافرازی فوتبال قاره کهن شده، در عوض کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس با نوکرمآبی خود «مایه ننگ» فوتبال قاره کهن شدهاند.
در این میان باید نگران بود، نگران اینکه برخی دیگر از کشورهای نوکرصفت آسیایی، بهخصوص کشورهای عربی به این جمع محدود بپیوندند. این موضوعی است که حتی نگرانی یوفا، کونکاکاف و حتی بقیه کشورهای مستقل آسیایی را هم برانگیخته، چون میتواند اتحاد جهان فوتبال علیه سیاستهای اینفانتینو را برهم بزند و باعث شود فوتبال جهان به ساکنان جزیره «اپستین» فروخته شود. گاوهای شیرده ترامپ در آسیا شروع به سروصدا کردهاند. به هر حال سیاستها و زیادهخواهیهای ارباب فاسدشان حالا فوتبال جهان و جام جهانی را نشانه گرفته و آنها هرچند محل اعرابی در فوتبال ندارند، اما برای بههم زدن اتحاد و اجماع جهانی فوتبال بهکار میآیند و در این میان فوتبال آسیاست که سرافکنده میشود.